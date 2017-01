Druhý muž ANO Faltýnek skončil v Agrofertu

„Polovina mojí profesní kariéry je spojená s Andrejem Babišem, v momentě, kdy už nebude akcionářem, mi přijde logické z Agrofertu odejít a věnovat se s ním naplno politice,“ potvrdil Faltýnek LN.



Lex Babiš neumožňuje firmám, ve kterých drží nejméně čtvrtinový podíl členové vlády účastnit se veřejných zakázek, a nemají mít přístup ani k nenárokovým dotacím nebo investičním pobídkám. Sněmovna novelu schválila v listopadu, v lednu pak poslanci přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana.

Faltýnek odmítá, že by se svým krokem už dopředu připravoval na pozici ministra. Podle současných průzkumů hnutí ANO, jehož je Faltýnek prvním místopředsedou, míří na vítězství v podzimních sněmovních volbách. „S tím to nesouvisí. Moje ambice to není, navíc je to velmi předčasné. Může se stát, že když ANO vyhraje, skončí v opozici, tak jak se to stalo na podzim v některých krajích,“ tvrdí.

Babiš chce podle mediálních spekulací převést holding do svěřenského fondu, jehož správcem má být jeho dvorní advokát Alexej Bílek. Majitel Agrofertu to zatím nechce komentovat. „Vyjádřím se k tomu v druhém únorovém týdnu,“ sdělil Babiš.