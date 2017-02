‚Duchařina’ na skateboardu a kniha o UFO. Zakladatel skupiny Blink-182 mění kariéru

San Diego žije pod rouškou noci ještě jinde, než jen v barech a nočních podnicích. Mladí rebelové na prknech se rozhodnou posvítit si na všechny nepřirozené jevy, které se odehrávají po temných uličkách.



K filmu složí soundtrack DeLongeho současná kapela Angels & Airwaves a produkovat ho bude jeho multimediální společnost To The Stars. A aby toho DeLonga nebylo málo, snímek je postaven na knižní trilogii Strange Times, kterou sám píše, ačkoliv zatím vyšel jen první díl (v Americe loni v říjnu). Scénář filmu napsal společně s Kenem Kullem, se kterým v roce 2014 spolupracoval na animovaném kraťasu Poet Anderson: The Dream Walker.

Tom DeLonge ve svém živlu.

Po bouřlivém odchodu od slavných kapel někteří hudebníci píšou vzpomínkové autobiografie. Ne však Tom DeLonge, kterému v březnu vyjde kniha Sekret Machines: Gods. DeLonge dílo postavené na rozhovorech s inženýry, vědci a armádními experty napsal spolu s americkým odborníkem na okultní historii Peterem Lavendou. „Ta kniha otevře lidem oči. Je napsaná tak, že s nimi otřese a přinutí je ptát se, jestli to, čemu věří, je vlastně pravda,“ vyjádřil se k dílu Lavenda.



Magazín The Rolling Stone zmiňoval, že je zvláštní, že hudebník získal přístup do povětšinou velmi uzavřených institucí, jako je NASA a americké ministerstvo obrany. „Dokážu promlouvat k velmi specifickému publiku. Tak jsem získal důvěru institucí. Znal jsem materiál,“ odpověděl na pochyby magazínu DeLonge. Zároveň si pochvaloval spolupráci s Lavendou - ta měla hudebníkovi poskytnout ezoterický rámec, který mu - podle jeho vlastních slov - pomáhal otevřít zavřené dveře.



Kapela Blink-182 vznikla v roce 1992. Zakladatel a frontman Tom DeLonge odešel v roce 2015 definitivně do své druhé kapely Angels & Airwaves. Blink-182 vystoupili v České republice jen jednou v roce 2014 na vyprodaném koncertu v pražské Tipsport aréně. The New York Times i prestižní časopis The Village Voice je označují za nejvlivnější punkovou kapelu 90. let. Skupina má na kontě šest studiových alb.