Dva ‚Brouci’ jsou víc než jeden. McCartney hraje na basu na novém albu Ringo Starra

V pondělí večer zveřejnil Ringo Starr na svém profilu na sociální síti Twitter společnou fotku s popiskem „díky, že jsi se stavil a báječně hrál na basu. Zbožňuji tě, lásku a mír.“ Bubeníkovo plánované album zatím nemá jméno ani datum vydání. Bude ale navazovat na desku Postcards form Paradise z roku 2015.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. ✌️☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO