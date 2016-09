Krádež se stala začátkem září. „Půl hodiny před koncem pracovní doby vešla do prodejny klenotů v centru Zlína dvojice, muž a žena. Nemluvili česky. Každý zvlášť si začal prohlížet zboží a zabavili tím obě prodavačky, které v tu dobu v prodejně obsluhovaly zákazníky,“ uvedla Kozumplíková. Po chvíli vešel do prodejny další muž, který stál a rozhlížel se okolo.

Žádná z prodavaček si nevšimla, kam se muž po dobu, co obsluhovaly dvojici, ztratil. „Zanedlouho uslyšely hluk z kanceláře. Jedna z nich se šla do kanceláře podívat a uviděla muže stát u trezoru. Jakmile spatřil prodavačku, strčil do ní a utekl z prodejny i se svými dvěma kumpány. Prodavačky záhy zjistily, že z trezoru chybí několik zlatých řetízků a přivolaly policii,“ dodala mluvčí.

Podle ní není vyloučeno, že se trojice pokusila o krádež i v jiné provozovně. „Pomoci by nám mohli také ubytovatelé, u kterých tito cizinci nocovali,“ uvedla Kozumplíková. Pokud budou cizinci dopadeni a soud je uzná vinnými, hrozí jim za krádež až pět let vězení.