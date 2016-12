Dvakrát slíbil, že skončí. Žalobce potrestaný za Novákovu kauzu si rezignaci opět rozmyslel

A podle všeho s k tomu v dohledně době ani nechystá.



Kosán by musel funkci složit dopisem na ministerstvo spravedlnosti, jemuž žalobci v obdobných záležitostech podléhají. Jenže jeho rezignaci resort v poště nenašel. „Jakékoliv podání od jmenovaného státního zástupce příslušný odbor ministerstva spravedlnosti neeviduje,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Jakub Říman z tiskového oddělení resortu.



„Neoficiálně jsme se dohodli, že podá rezignaci k 15. prosinci. Ale nepodal ji. Místo toho mi přišel dopis, že si to rozmyslel,“ sdělil serveru Lidovky.cz Kosánův nadřízený a šéf Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Jan Jakovec. „Prý se cítí dobře a může pokračovat,“ podotkl. Jenže za předběžnou dohodou obou mužů nestála jenom Kosánova kondice, ale především jeho škraloup z Novákova případu. Krajský žalobce Jakovec měl za to, že by státní zástupce v Chomutově neměl vést člověk s kázeňským trestem.

Detaily Kosánova odchodu už byly přitom naplánované, například 9. prosince měl odchod z šéfovského křesla oznámit kolegům na zastupitelství. Nakonec vzal ale zpátečku, chomutovské žalobce bude řídit i nadále. Změnu rozhodnutí nechtěl rozvádět. „Nebudu s vámi řešit otázku mého setrvání ve funkci. To je mé rozhodnutí, se zástupci médií se na tohle téma bavit nebudu,“ řekl Kosán serveru Lidovky.cz.

Kosána žalovala Bradáčová, soud mu snížil plat

Alexandr Novák během svého trestu při jiném soudním jednání.

Státní zástupce Kosán si vysloužil trest za to, jak postupoval při podmíněném propuštění exstarosty Chomutova Alexandra Nováka, jenž si měl odsedět čtyřletý trest za korupci. Novák si ještě jako starosta v roce 1999 na úplatcích vybral 42 milionů korun za to, že umožnil prodej dvou městských energetických firem do vybraných soukromých rukou. Když loni na jaře uspěl Novák s opakovanou žádostí o podmíněné propuštění, Kosán ji dokonce podpořil a proti rozhodnutí soudu si nepodal stížnost.

Jeho postup hrubě rozladil vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou, na svého podřízeného podala kárnou žalobu. Mimo jiné mu vyčítala, že u soudu nezmínil, jak se Novák v minulosti vyhýbal nástupu do vězení nebo že jeho předchozí žádosti o zkrácení trestu soudy zamítly. „Jednání doktora Kosána v této věci ohrozilo důvěru v nezávislý, nestranný a odborný postup státního zastupitelství,“ vysvětlila podání žaloby.

Nejvyšší správní soud (NSS) dal vrchní žalobkyni za pravdu, Kosánovi na devět měsíců srazil plat o deset procent. Postup žalobce označil za velmi nedbalý a liknavý, Novák se podle mínění NSS vůbec neměl dostat na svobodu. „Bylo naprosto zřejmé, že rozhodnutí okresního soudu (o Novákově propuštění - pozn. red.) nemůže obstát a musí být považované za nezákonné,“ uvedl předseda kárného senátu Jiří Palla. Nicméně šlo pouze o akademický výrok (celé rozhodnutí NSS zde).

Žalobce v Chomutově může vést až do konce kariéry

Kosán si během kárného řízení za svými kroky stál, Novák si prý předčasné propuštění zasloužil. „Měl všechny předpoklady, aby na svobodě mohl vést řádný život,“ prohlásil třeba. Nicméně po jeho potrestání se Bradáčová i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nechali slyšet, že by Kosán měl z vedoucí funkce odejít. „Domnívám se, že ne,“ reagovala vrchní pražská žalobkyně na dotaz, zda má na pozici zůstat. „Takoví lidé nemají ve státním zastupitelství co dělat,“ napsal Pelikán na sociální síti Twitter.

Krajský státní zástupce Jan Jakovec v tuto chvíli nemá možnost se žalobce Kosána zbavit.

Krajský státní zástupce tak začal podnikat kroky, aby se Kosána zbavil. „Vyzval jsem ho, aby rezignoval. Pokud rezignaci nepodá sám, jsem připraven podat návrh na jeho odvolání,“ hlásil letos v dubnu Jakovec. Jenže od svého záměru ustoupil, protože odvolání by před soudem neobstálo, jelikož Kosán za svou chybu už jednou potrestán byl a navíc se jí nedopustil v souvislosti s výkonem vedoucí funkce.

Nicméně poté se oba muži dohodli, že Kosán podá rezignaci 1. listopadu. Termín se poté posunul na 15. prosince, ale i z toho nakonec sešlo. A třetí termín už podle všeho nepřijde. „Nečekám, že by rezignoval v lednu, v únoru nebo v březnu,“ podotkl krajský žalobce Jakovec. Státní zástupci smí vykonávat práci včetně vedoucí funkce do 70 let, pětašedesátiletý Kosán tak má na odchod do důchodu ještě čas.