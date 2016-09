Dvakrát Dvořákova Praha, Kartografie pekla i Mozartova Zaida. Operní panorama Heleny Havlíkové

Dvořákova Praha – Colection III - Antonín Dvořák: Žalm 149, V přírodě, Othello, Karneval, Bohuslav Martinů: Polní mše. Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek, Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek, Svatopluk Sem – baryton. Rudolfinum, Dvořákova síň pátek 23. září 2016.

Hodnocení 80 %

Dvořákova Praha - Tallis Scholars, Peter Phillips - dirigent, Martinů Voices, Lukáš Vasilek - sbormistr, Kvarteto Martinů, Marie Fajtová - soprán, Lukáš Moťka - pozoun, Břetislav Kotrba – pozoun, Karel Kučera – pozoun. Josquin des Prez: Qui habitat, John Tavener: As one who has slept; Funeral Ikos; The Lamb, Thomas Tallis: If ye love me, William Byrd: Ye sacred muses; Laetentur Caeli, John Tavener: Requiem Fragments. Katedrála sv. Víta, úterý 20. září 2016.

Hodnocení 75 %