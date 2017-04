Džihádisté z Číny. Aby bojovali za Islámský stát, cestují do Sýrie přes 4500 kilometrů

Od začátku občanské války v roce 2011 přišlo do Sýrie tisíce bojovníků z Číny. Někteří se připojili k Al-Nusře, někteří se přidali k Islámskému státu (IS) nebo k jiným skupinám bojujícím proti syrskému režimu. Většina se ale přidává k Turkestánské islámské straně (TIP), řazené mezi teroristické organizace.

Podobně jako další džihádistické skupiny, i TIP usiluje o svržení Asadova sekulárního režimu a jeho nahrazení islamistickou vládou, píše americký server stripes.com.



Ujgurští bojovníci

Autonomní oblast Sin-ťiang

Turkestán, případně Východní Turkestán, je historický název dnešního autonomního regionu Sin-ťiang, zabírající značnou část území severozápadní Číny. V Sin-ťiangu tradičně tvořili většinovou národnost muslimští Ujguři, v posledních letech se ale v regionu na jejich úkor vytrvale zvyšuje počet Chanů - dominantního etnika v Číně. A právě někteří Ujgurové se vydávají do Sýrie přidat se ke skupinám bojujícím proti Asadovi. Podle nadace New America jen pro IS je Sin-ťiang jedním z hlavních území pro nábor rekrutů - hned po Saudské Arábii a Libyi.



Podle jednoho z členů extremistické skupiny Jund al-Aqsa jsou členové TIP „nejvíce loajální a tváří v tvář smrti nebojácní“ bojovníci, kteří jsou v terénu „odvážní jako lvi“, uvádí v Číně nedostupný server uyghurpress.com.

Rostoucí počet bojovníků ze Sin-ťiangu v Sýrii vede k větší spolupráci mezi syrskými a čínskými zpravodajskými službami. Jejich zapojení do bojů také přichází v době, kdy se Čína stává spolu s Ruskem jedním z hlavních podporovatelů Asada. Rusko spolu s Čínou již několikrát v Organizaci spojených národů vetovalo návrhy na uvalení mezinárodních sankcí na Sýrii, naposledy na konci února.

Například podle serveru Radio Free Asia (RFA) ale motivace Ujgurů není v první řadě náboženská, ale je to reakce na to, jakým způsobem Číňané Sin-ťiang spravují.

Podle kritiků vláda omezuje práva Ujgurů a uplatňuje tvrdé restrikce namířené proti islámu, který přitom v regionu uznává většina obyvatel. Amnesty International informovala, že úřady kriminalizují a omezují činnosti, které se dají zařadit mezi „nenásilné projevy kulturní identity“ a zavírají školy (madrasy) a mešity. Například v roce 2014 bylo také muslimským úředníkům zakázáno držet během ramadánu půst a na některých místech byly vydány zákazy nošení tradičního oblečení nebo plnovousů ve veřejné dopravě.

IS toho využívá - na propagačních videích sloužících k náboru rekrutů „sedí mladí Ujguři v čisté madrase a učí se o islámu. A to je přesně jenda z těch věcí, co v Sin-ťiangu dělat nemohou,“ píše RFA. Podle kritiků čínské vlády se tedy nedá říci, že by Ujguři aktivně vyhledávali „džihád“, ale spíše utíkají před represivními nařízeními.