Euroislám tu nikdy nevznikne, říká německý politolog Tibi, který Němce považuje za extremisty

Lidovky.cz: Je tomu rok, co se EU dohodla, že migraci bude řešit jako ucelený problém – včetně zapojení afrických zemí. V té době byly ale již v Německu statisíce vašich krajanů. Jak se na uprchlickou vlnu díváte se zkušeností emigranta ze Sýrie, který většinu života prožil jako akademik v Německu?

Své znalosti nečerpám z novin, ale přímo z místa. A často jsou to diametrálně odlišné zdroje. Nejen novináři, ale i politici nám říkali, že je Sýrie vysoce rozvinutá země s elitami a že k nám přijdou především lékaři a inženýři. Mluvím s migranty, které potkávám v Göttingen na každém kroku, za tu dobu jich byly možná stovky. A zatím jsem nepotkal jediného doktora nebo inženýra. Takže mi z toho vychází, že politici a média německé obyvatelstvo obelhali.

Syřané, kteří přicházejí do Německa, prostě nejsou ti nejlepší Syřané. Potkal jsem třeba mnoho sedláků, kteří tvrdili, že jsou z Damašku. Jenže jsem neslyšel žádný odpovídající přízvuk. Je to tím, že v Sýrii nastal obrovský úprk z venkova, města jako Damašek nebo Aleppo se rychle zalidnila. Bohužel jsou mezi nimi i islamisté a spousta mladých, kteří nemají práci ani perspektivu.

KDO JE BASSAM TIBI? Narodil se do aristokratické rodiny v Damašku, v roce 1962 odešel do Německa. Vystudoval filosofii a politologii na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem, habilitoval se v Hamburku. Je emeritním profesorem mezinárodních vztahů na univerzitě v Göttingen, přednášel a bádal na prestižních univerzitách v USA, mimo jiné na Harvardu, Yaleu a v Princetonu. V Německu vydal na třicet knih zaměřených na vztah náboženství a politiky. Je podruhé ženatý, z prvního manželství má syna.

Lidovky.cz: Jak ale mohla být ta mediální lež, o níž mluvíte, úspěšná? Sám říkáte, že na migranty narážíte všude. I běžný Němec pak přeci pozná, že se zrovna nejedná o vysokoškoláky. Třeba jen z toho, že se s nimi nedomluví jinak než arabsky.

Když jsem ještě žil v Damašku, byl náš vzdělávací systém na vysoké úrovni. Sám jsem mluvil plynně anglicky a francouzsky. To se ale od 70. let změnilo. Dnešní Syřané s maturitou nejenže nemluví žádnou jinou řečí, ale neumí ani dobře arabsky.

Lidovky.cz: Proč podle vás politici a novináři lhali?



Protože v Německu panuje strach z extremismu, na cizince se mnozí Němci dívají přes prsty. I když máte německý pas, za opravdového Němce vás považovat nebudou. Německo je navíc ledovou společností, dostanete sice sociální dávky, ale na ten krásný barevný svět, který vidíte v televizi, jako migrant nedosáhnete.

Takže politici měli strach, co se stane, když se lidé dozvědí, že 90 procent migrantů je nevzdělaných a přetechnizované německé hospodářství pro ně nenajde uplatnění. Raději tak místo diskuse začali šířit nepravdu. Důsledkem je ohrožení svobody. Neprobíhá žádná výměna názorů, neprobíhají žádné debaty. Politika by měla být racionální, v tématech migrace ale rozum chybí. Mám s tím osobní zkušenost. Kdykoliv řeknu špatné slovo, jsem zařazen do koutku špinavých pravičáků. Já, bývalý marxista a reformovaný muslim, který nemá nic proti migrantům ani proti islámu!

Lidovky.cz: Jestli vám dobře rozumím – byla to taková milosrdná lež, která měla lidi uklidnit. Platí to i pro přístup kancléřky Angely Merkelové?

Nejen kancléřku, ale všechny Němce považuji za národ extremistů. Jsou k cizincům buď přátelští, nebo nepřátelští. Filozof Helmuth Plessner jednou trefně napsal, že Němci neznají správnou míru. A to mi dělá starosti. Mám strach, že z vítací kultury se stane kultura nepřátelská.

Lidovky.cz: Bavíme se o přístupu většinové společnosti k migrantům. Co se ale stane se samotnými uprchlíky?

Uprchlíci ze Sýrie mají velká očekávání. Doufají, že dostanou auto, byt, řádnou práci. A možná také blondýnku. A potom zůstanou v uprchlickém táboře a dostávají jen kapesné. Výsledkem je zklamání, odpor, protizápadní naladění. A pocit, že jim slíbili něco, co se nekonalo.

Islám je přitom používán jako politický nástroj, vznikají paralelní společnosti. A ty nepředstavují žádné obohacení, ale bezpečnostní riziko. Když do země přivedete stovky tisíc nevzdělaných migrantů, vznikne současně problém s islámem. Stejně jako ve Francii, kde žije třetí generace muslimů, kteří se neintegrovali a nemají práci. Takže době rozumím zemím, jako je Česko, kde žádné takové problémy mít nechcete.

Lidovky.cz: Řekl byste také jako někteří čeští politici, že migrace je německý problém?

Ano, on to je německý problém. Vždy se argumentuje, že i ostatní země EU musí být solidární. Ale s kým? S paní Merkelovou? S tou já solidární nejsem. Se svými krajany ze Sýrie ano.

Lidovky.cz: Je nějaké jiné řešení kromě solidarity?

Především je třeba omezit příliv uprchlíků. Kancléřka dodnes odmítá, že by nějaká horní hranice měla existovat. Jsem pro vítací kulturu, současně je ale třeba říct, že víc jak řekněme 200 nebo 300tisíc migrantů ročně nezvládneme. A pak je třeba dodat, že víc než milion migrantů, kteří do Německa dorazili, tu zůstane. Oni nepůjdou pryč. Při začleňování těchto lidí je třeba používat čistě praktickou politiku, bez hloupých výroků jako Wir schaffen das (Zvládneme to).

Lidovky.cz: Dlouhá léta prosazujete rozšíření reformovaného islámu. Jak s tímto konceptem zahýbala migrační vlna?

Nestuduji náboženská dogmata islámu, ale reálně existující islám. Nejen v Německu, ale i Indonésii nebo západní Africe, kde jsem žil a pozoroval, jak je islám pestré náboženství. Islám v Senegalu je africký, v Indonésii indonéský.

Islám v Německu ale není evropský. Proto jsem v roce 1992 vymyslel koncepci euroislámu, která je postavena na oddělení náboženství od politiky. Měla to být jedna z možných odpovědí na otázku, jak poevropštit islám. Snažil jsem se tuto myšlenku prosadit, v poslední době jsem ale kapituloval. Evropský islám tu nikdy nevznikne.

Lidovky.cz: Nemůže za vaším neúspěchem stát také fakt, že jste s prominutím akademik? Nakolik reformní hlasy obyčejní muslimové berou vážně?

Muslimské svazy, které v Německu existují, jdou do dvou směrů. Jedním z nich je turecký Svaz pro náboženské záležitosti, který je ovládán islamistickou AKP a kontroluje v Německu asi 960mešit. K tomu druhému směru patří třeba Muslimští bratři, důležitým hráčem zastřešujících organizací jsou Saúdové.

A všechny tyto svazy jdou proti nám. Podívejte se na takového Mouhanada Khorchida, Palestince s rakouským pasem. Napsal knihu s názvem Islám je milosrdenství. Co je na tom tak strašného? A přesto ho pronásledují a pomlouvají. Hlavní potíž je v tom, že euroislám je integrační koncept, jenže muslimské svazy žádnou integraci nechtějí. Přesto je má německý stát za partnera, protože chce mít věřící jako kolektiv. V demokracii ale nejsou žádné náboženské kolektivy, jen občané muslimského vyznání.

Lidovky.cz: Kolik lidí žije v Německu podle zásad evropského islámu?

Politiku a víru odděluje pětaž desetprocent muslimů. Doma jsou věřící, členové náboženské obce, na veřejnosti ale vystupují jako evropští občané. Euroislám bez laicismu nemá šanci na úspěch.