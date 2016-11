Filip ve Vietnamu: Revoluční doba nastává. Leninem si nepomůže, míní politolog

Filip si hned v úvodu projevu pochvaloval skutečnost, že se setkání poprvé v historii konalo v zemi ovládané komunistickou stranou. Účastníci konference, jíž se tuzemská levicová partaj pravidelně účastní, se tak podle něj mohli přímo seznámit s praktickými zkušenostmi z budování socialistické společnosti a ukázat tak následně světu, že myšlenka socialismu nadále žije a má lidem co nabídnout.



Podle předsedy KSČM politiku, ekonomiku a společnost ovládla finanční oligarchie. „Musíme mít stále jako komunistické a dělnické strany na paměti to, co řekl V.I. Lenin: Politika je koncentrovaným výrazem ekonomiky. Dnešními slovy, je to výraz neomezených finančních sil, které hýbou světem. Těm se podřizuje politika a vše okolo,“ pronesl.

Ostře kritizoval i Mezinárodní měnový fond, který označil za strůjce rozkladu politických režimů. „Kdo dostává státy a jeho občany do dluhových pastí? MMF. Kdo podkopává a omezuje suverenitu zemí? Kdo nutí státy k tzv. úsporným protilidovým opatřením? MMF. Není pak potřeba mnohdy ani vojenských zásahů k ovládnutí daného státu. I v dobách krize MMF napomáhá nejbohatším zvětšovat jejich bohatství.“



Celý proslov Vojtěcha Filip naleznete ve fotogalerii:

Ostatní účastníky Filip vyzval, aby se společnými silami postavili kapitalistickému systému, který je prý připravený udržet se i za cenu další světové války, kdyby to bylo nevyhnutelné. „V našem hnutí byl a je proti tomuto systému jeden z ofenzivních, ale i obranných valů, proletářský internacionalismus,“ řekl komunistický předseda.

„Prvořadým úkolem je demaskovat imperialismus ve všech jeho podobách a udělat vše pro zachování míru. Potřebujeme sjednocenou levici, novou levicovou frontu. I za cenu určitých ústupků, těch dvou kroků zpět. Nemyslíme si, že by tím utrpělo naše politické přesvědčení. Historie nás učí, že revoluční doba nazrává, když je oslaben důležitý článek systému. Příkladem je Velká říjnová socialistická revoluce,“ vysvětloval strategii Filip.



Komunisté mají lidem co říct, jen to neumí

Server Lidovky.cz oslovil politologa Jana Charváta, specializujícího se na problematiku politického extremismu, aby zhodnotil, zdali KSČM ještě skutečně může podobnými názory občany oslovit a jestli jí 27 let po Sametové revoluci nemohou spíše škodit.

„Odvolávání se na Lenina nebo Velkou říjnovou socialistickou revoluci je v Česku vnímáno negativně, to KSČM nepomůže. Projev ale zazněl ve Vietnamu, tedy v zemi, která je stále ovládána komunistickou stranou a tomu byl zjevně uzpůsoben,“ míní Charvát. Podle něj veškeré názory ve Filipově řeči odpovídají rétorice i ideologii KSČM.



„KSČM je nereformovaná komunistická strana, velmi ortodoxní, která dlouhodobě přitahuje jednak protestní voliče, jednak generaci zasloužilých straníků a jen velmi málo mladých voličů. Pro tento substrát je uvedený projev odpovídající, pro nalákání mladých příliš ne,“ vysvětluje Charvát.

Podle něj komunisté stále mají lidem co říci, jen to příliš neumí. „Jejich rétorika se zastavila v minulém století, na nové podněty a témata, která řeší západní levice, včetně radikální, nereflektuje a pochybuji, že bude schopna se poučit z volebního neúspěchu.“

KSČM vůbec poprvé přetáhlo významnou část voličů hnutí ANO. Jestli se jedná o trvalý stav, nebo byly krajské volby ojedinělou záležitostí, si Charvát odhadovat netroufá. „Uvidíme po parlamentních volbách, ale je možné, že se KSČM řadě jejích voličů po 27 letech v opozici už prostě přejedla.“

Komunisté se připravují na výročí

Osmnáctý ročník Mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran (MSKDS) se konal od 28. do 29. října ve vietnamském hlavním městě Hanoj. Letošní konference se uskutečnila pod heslem „Kapitalistická krize a imperialistická ofenzíva - Strategie a taktika komunistických a dělnických stran v boji za mír, dělnická a národní práva, za socialismus“.

Vietnamská komunistická strana hostila MSKDS vůbec poprvé v historii. Více než stovka účastníků se během dvoudenního setkání shodla na tom, že je třeba posílit spolupráci mezi komunistickými a dělnickými stranami, a to především v přípravách oslav 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.