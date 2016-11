Filmové premiéry: Fantastická zvířata podle Rowlingové i polský pohled na legendu Karla Kryla

Fantastická zvířata a kde je najít

Režisér čtyř filmů o Harry Poterovi David Yates se ujal i adaptace knihy Fantastická zvířata a kde je najít, jejíž děj se odehrává v roce 1920, 70 let před dobou potterovské série. Ve filmu se nevyskytují postavy Harryho Pottera, Rona Weasleyho ani Hermiony. Hlavní postavou knihy i filmu je Mlok Scamander, jenž píše učebnici o roztodivných příšerách, která se později objeví v příbězích Harryho Pottera. Na začátku příběhu přichází Mlok Scamander do New Yorku se záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku...? V hlavní roli se objeví Eddie Redmayne, dále hrají Colin Farrell, Ron Perlman, Katherine Waterston, Jon Voight a další.

Bratříček Karel

Dokumentární film Bratříček Karel ukazuje tragické osudy legendy dvou československých revolucí – 1968 a 1989. Přibližuje některé neznámé události ze života Karla Kryla, i archivy, které zatím nebyly širší veřejnosti známy. Co bylo tak přitažlivého na „malém zpěvákovi s velkým hlasem“, že více než dvacet let po jeho smrti lidé stále zpívají jeho písničky a čtou jeho poezii? Jaké je místo umělce v tragických dějinách vlasti? Může jednotlivec ovlivnit chod dějin? Jaký vliv na psychiku tvůrce mají jeho traumatické zážitky z dětství? Byl Kryl obětí dějin svého národa? Tyto a další otázky se rozhodla položit autorka filmu Krystyna Krauze.

Celovečerní dokumentární film vznikl v česko-polské koprodukci. Kromě českých známých a příbuzných (Jan Kryl, Miroslav Kovařík, Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Jiří Černý, Karel Jadrný, Friedrich Taussig a další) vyprávějí o svých setkáních s Krylem také Poláci: Agnieszka Holland, Andrzej Zajączkowski, Alfred Znamierowski, písničkářka Antonina Krzysztoń a zpěváci Jacek Kleyff a Michał Tarkowski.



Americká idyla

Román klasika Philipa Rotha se rozhodl adaptovat pro film jako svůj režijní debut úspěšný herec Ewan McGregor, který si v něm i zahrál hlavní roli. Snímek rekapituluje život Seymoura „Švéda“ Levova (McGregor), který býval na univerzitě úspěšným sportovcem, vzal si za ženu královnu krásy a ta mu porodila krásnou dceru Merry. Stává se z něj úspěšný podnikatel, který se veze na vlně americké poválečné prosperity. Společně žijí správný život, ale jejich „americká idyla“ netrvá dlouho. Pomalu končí 60. léta a Merry se k překvapení rodičů stává zarputilou politickou aktivistkou, bojující proti vietnamské válce. Poté, co se zapojí do příprav a realizace bombového atentátu a uprchne z domova, je Švédova představa rodinného štěstí v troskách. Veškerou energii pak Švéd věnuje nalezení své dcery a záchraně rodiny. To, co ale při pátrání po Merry objeví, jím zásadně otřese a donutí ho ke konfrontaci se společenským chaosem, který kolem něj postupně narůstá. Urputně se snaží přijít na to, co se stalo s jeho milovanou holčičkou. Kdy a proč se z ní stal člověk, který je schopen zabíjet. V dalších rolích Jennifer Connelly, Dakota Fanning ad.



Hologram pro krále

Nejnovější snímek známého, původem německého režiséra Toma Tykwera (Lola běží o život, Atlas mraků, Parfém: příběh vraha) vznikl podle knihy Davea Eggerse. Hlavním hrdinou komedie Hologram pro krále je americký obchodník (Tom Hanks), který je vyslán vyslán do Saúdské Arábie, aby zde, jak doufá, uskutečnil nejlepší obchod svého života. Na místě ale naráží na značné kulturní rozdíly. Navzdory počátečnímu překvapení místními zvyky a neprůhlednou byrokracií se mu nakonec s pomocí upovídaného taxikáře (Alexander Black) a krásné saudské doktorky (Sarita Choudhury) začíná dařit v neznámém světě orientovat...

Planetárium

Do Paříže 30. let minulého století je situováno drama mladé francouzské režisérky a scenáristky Rebecky Zlotowski. Laura (Natalie Portman) a Kate (Lily-Rose Depp) jsou sestry, které provádějí veřejné spiritualistické seance, a právě končí svoje světové turné. Upoutají pozornost Andrého Korbena (Emmanuel Salinger), vlivného producenta, vlastnícího jedno z největších filmových studií. I přes svůj skeptický pohled si André vyžádá osobní seanci. Výsledek ho natolik překvapí, že dívkám nabídne možnost bydlet v jeho vile. Je pevně rozhodnutý změnit svět kinematografie, a tak sestry obsadí do úplně prvního duchařského filmu. Laura však brzy pochopí, že André má i postranní úmysly, které se ve víru filmování a nových pocitů snadno přehlédnou...

Sieranevada

Tři dny po teroristických útocích na pařížskou redakci časopisu Charlie Hebdo a čtyřicet dní po smrti otce přijíždí Lary, úspěšný lékař, do rodičovského bytu, aby tu strávil sobotu se zbytkem rodiny a uctil památku zesnulého. Vrcholem má být příchod kněze a zádušní hostina. Vše je naplánováno, ale nic nevychází. Program narušují drobné nehody, pozdní příchody, vpády nezvaných hostů, neustávající sled rozmíšek, které odhalují mnohé o samotných aktérech i společnosti, jíž jsou součástí. Rumunské drama natočil režisér Cristi Puiu.