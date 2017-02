Filmové premiéry: strhující hledání cesty domů i Omar Sy jako originální otec

Spojené státy lásky



Polsko, 1990. Země se vymanila ze sovětského područí. Z nově nabytou svobodou přichází radost, ale i obavy z budoucnosti. Čtyři Polky, které žijí zdánlivě šťastné životy, se rozhodnou, že je čas na radikální změnu - nalezení lásky a intimity v zemi, která hledá sama sebe. Uznávaný polský režisér Tomasz Wasilewski natočil působivé společenské drama. Film vyhrál Stříbrného medvěda na festivalu Berlinale za nejlepší scénář.



Bába z ledu



Vdova Hana (Zuzana Kronerová) žije stereotypní život. Občas ji navštíví její synové se snachami a vnoučaty, ale jinak nic. Pak ale pozná otužilce Broňu (Pavel Nový) a prožívá netradiční love story. Rodinné návštěvy se mezitím stávají stále napjatějšími, protože každý má nějaké temné tajemství, které vyplouvá na povrch. Příběh se zaměřuje na mezigenerační vztahy, snahu vzít život do vlastních rukou a otužilou lásku ve studených vodách řeky Vltavy.

Sámská krev



V Laponsku je zima a krajina téměř netknutá člověkem, kterou se prohánějí stáda sobů. O jedno takové se stará čtrnáctiletá Elle Marja, členka kmene Sámů. Vystavena rasismu doufá, že se ji podaří začít nový život. Pro to ale musí nechat za sebou vše, co milovala a znala. Musí v sobě zapudit sámskou krev. Film švédské režisérky Amandy Kernell posbíral řadu ocenění na světových festivalech.

Lion



Malý chlapec Saroo se ztratí rodičům ve vlaku. Ten ho odveze tisícovky kilometrů, až zastaví v indické Kalkatě. Opuštěný Saroo se protlouká ulicemi města, kde se musí naučit postarat se o sebe sám, aby vůbec přežil. Za pár let ho adoptuje manželský pár z Austrálie. Saroo se nevzdává a nezapomíná. Za dvacet pět let se vydává na cestu, na které ho povedou jen jeho vzpomínky a aplikace Google Earth. Najde Saroo, teď už dospělý muž, svou ztracenou rodinu? Film byl nominován na pět Oscarů, včetně nejlepšího snímku.

Pes ro(c)ku

Bodi je čistokrevný hlídací pes na polích u malé vesničky. Místo svědomitého hlídání ovcí má ale radši sladké dřevo a jeho struny. Animovaná pohádka o velikosti zvířecího srdce a síle hudby. Sympatického Bodiho si zamiluje každý. Čistokrevný pes ́n ́roll.

I dva jsou rodina

Samuel (Omar Sy) je bezstarostný bohém žijící na francouzské riviéře. Jednoho dne si ho vyhledá jeho bývalá známost na jednu noc Kristin (Clémence Poésy) a oznámí mu, že díte, které přivedla s sebou, je jeho. Pak Kristen uteče. Samule se ji vydává hledat s dítětem, holčičkou Glorií, do Londýna. SamuEL, ač zpočátku rozmrzelý, si k holčičce brzy vytvoří silné pouto. Dokáže být velmi originálním a svědomitým otcem. Když už se zdá, že se všechno špatné v dobré obrátilo, tak se na scéně znovu objevuje Kristin...

Moonlight



Mladík Chiron (Mahershala Ali) se ocitá v ulicích rušného Miami. Chlapec toužící po lásce stejného pohlaví musí svou „slabost“ skrývat, neboť ve velkoměstě platí právo nejsilnějšího a nejdrsnějšího. Působivý portrét mladého dospívajícího člověka hledajícího vlastní sexuální identitu a právo na žití. Snímek láká na originální formu vyprávění, unikátní vizuální stránku i skvělé herecké výkony. Kritiku film uchvátil - snímek vyhrál Zlatý glóbus za nejlepší film a má na kontě osm nominací na Oscara.

John Wick 2



Rozhodně nechtějte naštvat Johna Wicka (Keanu Reeves). Tohle v prvním dílu zjistila mafiánská rodina, která nejlepšímu zabijákovi na světě zastřelila psa. Teď si John užívá zaslouženého důchodu, ze kterého ho vytrhne jeho bývalý kolega. Potřebuje totiž přebrat kontrolu nad světovým sdružením zabijákům a sám to rozhodně nezvládne. Jasná sebevražda, řeklo by se, ale John Wick je vázán ke svému příteli krevní přísahou. Spolu odjíždějí do Říma, kde se musí postavit těm nejnebezpečnějším světovým vrahům. Přežití je luxus, který si v tomto případě téměř nemůžete dovolit. Druhý díl Johna Wicka je ještě divočejší a akčnější než výbušná jednička.