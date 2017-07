Filmové premiéry: v sítích Pavoučího muže i mezinárodního terorismu

Spider-Man: Homecoming



Peter Parker (Tom Holland) už se naplno sžil se svou identitou pavoučího superhrdiny. Jako Petera ho podporuje jeho milující teta May a jako Spider-Man si našel učitele v neporazitelném Iron Manovi (Robert Downey jr.). Když už to ale vypadá, že by náhodou mohla přijít nuda, objeví se na scéně nebezpečný padouch Sup (Michael Keaton). Peter poměrně záhy zjistí, že i supi si rádi smlsnou na pavoucích. Když je ale ohroženo vše, co mu kdy bylo drahé, musí si Spider-man sáhnout až na dno svých sil. Jen tak má šanci Supa porazit. Divákům už se nový Hollandův Spider-Man představil ve snímku Captain America: Občanská válka. Podle mnohých šlo o nejlepší moment celého filmu.

V utajení



Agentka CIA Alice Racineová (Noomi Rapace) je nejlepší v tom, co dělá. I mistr tesař se ale jednou utne a Alice je po nepovedené akci přeřazena do londýnského oddělení. Vypadá to, že se tu Alice bude kopat nudou. Její bývalí nadřízení ji ale zavolají s tím, že v Londýně je nebývalá aktivita teroristických buněk a chystá se něco velkého. Agentka je záhy uvržena do nervy drásajícího závodu o čas, kde je v sázce osud celého města.