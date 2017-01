Filmový archiv pozdraví „85“ Miloše Formana velkou retrospektivou

Hynek Glos , Lidové noviny Miloš Forman na snímku z roku 2007 | foto:

PRAHA Národní filmový archiv (NFA) připravil k jubileu „Američana s českým srdcem“ Miloše Formana velkou retrospektivu jeho tvorby. Přehlídka k jeho pětaosmdesátinám (19. února) se uskuteční pod názvem For Man For All od 18. ledna do 19. února v pražském kině Ponrepo. Vstup na projekce bude volný, oznámila v neděli mluvčí NFA Jana Ulipová.

„Dílo Miloše Formana, klíčové osobnosti české i světové kinematografie, připomeneme pod záštitou velvyslanectví USA v České republice,“ podotkla.

Retrospektivu otevře představení jubilantova prvního, dnes už ikonického celovečerního snímku Černý Petr. Vznikl v roce 1963 a podle kritiků svým stylem tragikomedie mravů ukázal jeho nezaměnitelný charakter, příznačný pak pro celé umělcovo české období. A nakonec i v mnoha významových nuancích také pro jeho zahraniční tvorbu. Ve výčtu patnácti titulů převažují americké snímky: aktuálně předjímavý vhled do rodících se společenských proměn Ameriky Odcházím (1971), humanisticky pádný muzikál Vlasy (1979) či dramata Ragtime (1981), Valmont (1989) a Lid versus Larry Flint (1996). Forman se v nich, stejně jako v komedii Muž na Měsíci z roku 1999, vyjevuje jako lidsky hluboce zaujatý autor, fascinovaný dvojznačností života. V rámci přehlídky zájemci uvidí rovněž dokument Věry Chytilové s názvem Chytilová versus Forman, který vznikl začátkem 80. let pro belgickou televizi během natáčení dodatečných záběrů k filmu Ragtime. Formana představuje očima filmaře zcela odlišného typu, ale se vzájemným respektem. Uvedena bude i Dobře placená procházka, kterou natočil s Jánem Roháčem v roce 1966 i její nová verze z roku 2009. Jde o záznam inscenace Národního divadla v Praze, na které Forman spolupracoval se syny Petrem a Matějem. Retrospektivu zakončí dokument o letních olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 Viděno osmi. Jeho části natočili přední filmaři včetně Jurije Ozerova, Arthura Penna, Kona Ičikawy, Clauda Leloucha a Johna Schlesingera. Každý si vybral disciplínu, která ho zaujala - Forman se zaměřil na komické aspekty olympiády. Miloš Forman, který je držitelem dvou Oscarů a tří Zlatých glóbů, žije od konce 60. let v USA. Doma byl po listopadu mnohokrát; naposledy v dubnu 2011 s kameramanem Miroslavem Ondříčkem zasadil v botanické zahradě v Tróji dva duby. Před čtyřmi lety ho ve své knize Povolání režisér přiblížil Bohdan Sláma. Loni o něm Studio Barrandov vydalo reprezentativní publikaci, v níž jeho příběh odvyprávěl historik Pavel Jiras a text doplnil více než tisícovkou fotografií. K osmdesátinám mu udělilo prestižní cenu za celoživotní dílo Sdružení amerických režisérů a označilo ho za jednoho z největších filmařů současnosti.