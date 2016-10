Finální rozhodnutí v Dalíkově kauze se oddaluje. Spis se vrací k Městskému soudu

Nejvyšší soud podle svého mluvčího Petra Tomíčka „postupuje dovolání k dokončení řízení“. Tomíček odkázal na paragraf trestního řádu používaný například v situaci, kdy dovolání nesplňuje obsahové náležitosti a je třeba je doplnit, což má řešit soud prvního stupně. Paragraf popisuje též to, že státní zastupitelství a odsouzený mají vzájemně dostat svá dovolání k vyjádření. Jaký má NS konkrétní důvod ke zvolenému postupu, Tomíček nekomentoval.

Dovolání podal Dalík i Nejvyšší státní zastupitelství

Dalík už je ve výkonu trestu, podle dostupných informací ve znojemském vězení. Mluvčí věznice Ludmila Kurdíková ovšem podle svých slov nemůže poskytovat žádné informace o tom, kdo ve věznici je, anebo není.

Dovolání v Dalíkově kauze podal jak sám odsouzený, tak Nejvyšší státní zastupitelství. NS spis s oběma dovoláními obdržel 23. září. Průměrná rozhodovací doba o dovoláních v trestních kauzách je 40 dní, ovšem Dalíkova kauza patří k těm složitějším.

Městský soud v Praze uložil Dalíkovi za pomoc k přijímání úplatku pět let. Vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a vyměřil Dalíkovi čtyři roky, ačkoli rozpětí pro daný paragraf činí pět až deset let. Nejvyšší státní zástupce s tím nesouhlasí. Dalík se podle něj snažil sofistikovaným způsobem vylákat částku, která téměř stonásobně převyšuje prospěch velkého rozsahu, jak jej definuje trestní zákoník. Neuspěl jen kvůli etickému jednání protistrany a poškodil reputaci Česka v zahraničí, stojí v dovolání.

Dalík se podle svědka dožadoval úplatku 18 milionů eur

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů.

Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popírá.

Nákup obrněných vozidel pandurů v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele - firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, ve které Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.