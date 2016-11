Francie se rozhodla o revizi z důvodu blížících se vánočních svátků. Stát musí být připraven na možnou teroristickou hrozbu, uvedl deník Le Figaro.

Nový plán se skládá ze tří úrovní pojmenových jako stav bdělosti, zvýšená bezpečnost a hrozba atentátu. Druhá úroveň, zvýšená bezpečnost odpovídá aktuálnímu výjimečnému stavu na francouzském území. Třetí, nová úroveň, zahrnuje velice výjimečné postupy v případě nevyhnutelně se blížícího teroristického útoku či bezprostředně po něm. Bylo by to například uzavření silniční dopravy, metra nebo pozastavení školní docházky. Až do dnešní doby plán tvořily jen dvě úrovně.