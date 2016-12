Gang ‚bratranců’ nutil v Česku chudé Rumunky k prostituci

Kriminalisté tvrdí, že organizovanou skupinu tvořili muži z rumunské oblasti Dambovita ve věku od 23 do 31 let. Gang podle policie tmelily příbuzenské vazby, část podezřelých jsou bratranci. Kvůli obchodování s lidmi muži údajně kontaktovali rumunské dívky po dobu nejméně tří let. Některé z žen se za ně i provdaly. V Praze pak pachatelé využili toho, že na nich dívky byly závislé kvůli neznalosti jazyka i prostředí a nedostatku peněz.



„Mladé ženy ve věku od sotva dosažených 18 do 27 let pocházely z chudých rodin s nízkou životní úrovní, bez další životní perspektivy a vzdělání. Prakticky veškeré získané finanční prostředky z prostituce měly předávat podezřelým osobám, které si pro ně pravidelně přijížděly do České republiky. Ženy rovněž měly peníze zasílat do Rumunska prostřednictvím finančních společností,“ uvedl Ibehej.

Každý z podezřelých podle něj pravidelně získával peníze minimálně od dvou partnerek, které o sobě vzájemně věděly a soupeřily spolu o mužovu přízeň. Od loňského roku podle policie gang získal přes 3,8 milionu korun a několik tisíc dolarů.

Sedm členů údajné organizované skupiny zadrželi policisté v Rumunsku, muži následně putovali do vazby. Čeští policisté zajistili při domovních prohlídkách na území ČR elektronická data a vyslechli devět svědků. Věc prověřují pro podezření z obchodování s lidmi, trestní řízení však následně předají do Rumunska, kde jsou muži obviněni navíc i z kuplířství, lichvy a praní špinavých peněz. Podle Ibeheje je pravděpodobné, že trestnou činnost páchali po celé Evropě.