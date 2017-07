Policie v Polsku špehuje demonstranty a opozici, prý už měsíce, napsal deník

VARŠAVA Polská policie, podřízená konzervativní vládě, špehuje opoziční politiky a občanské aktivisty organizující demonstrace proti kontroverzní soudní reformě, tvrdí ve čtvrtek na titulní straně opoziční list Gazeta Wyborcza. Sama policie se k tomu ještě nevyjádřila.

Deník tvrdí, že obdržel elektronickou poštou od neznámého odesilatele důkazy, že podřízení ministra vnitra Mariusze Blaszczaka se dopouštějí nelegálního špehování oponentů vlády, jako je Ryszard Petru, Wojciech Kinasiewicz a Tadeusz Jakrzewski.

Konkrétně e-mail obsahoval nahrávky rozhovorů policistů, kteří sledovali oponenty vlády během protestů v době, kdy poslanci schvalovali návrh zákona o nejvyšším soudu. Podle právníků se strážci zákona mohli dopustit překročení svých pravomocí, když „sledování opozice odporuje demokratické kultuře i cílům zákona o policii“.



Sami aktivisté tvrdí, že vědí o tom, že je „tajní“ sledují již několik měsíců.

„Teď už si žádný občan nemůže být jistý, zda ho nelegálně nesleduje špicl,“ zdůraznil deník, podle kterého stát v podání vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) přistupuje k občanům a opozičnímu poslanci, využívajících ústavního práva na protest, jako k „veřejným nepřátelům“.

„Posílá na ně špehy, kteří pak sepíší hlášení. Například, s kým se Petru stýkal, jak se choval a co říkal. Hlášení si přečte ministr Blaszczak a - pokud v něm najde něco zajímavého - bude to moci zašeptat do ucha předsedy (PiS Jaroslawa Kaczyńského), a vládní média ve vhodné chvíli ‚odhalí skandál‘,“ napsal deník. Varoval, že soudy, podřízené ministrovi spravedlnosti, budou moci zanedlouho takové špiclování povolovat. Demokratické Polsko se tak mění ve stát policejní, všemocný a beztrestný vůči bezbrannému občanovi.

Závěrem deník připomněl, že si počíná stejně jako v březnu 1993 tehdy opoziční poslanec Jaroslaw Kaczyński, když zveřejnil důvěrné nařízení tajné služby, které podle něj mělo sloužit k infiltraci politických stran.