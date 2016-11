Pro Táňu Zabloudilovou ze stanice Českého rozhlasu Wave to bylo „nějaký devadesátkový a tedy nic pro mladé“, což trošku kontrastovalo s tím, že šlo o nejsledovanější pořad ČT na internetu, a pro Petra Semeckého z Eurodeníku to bylo „takové mdlé a tupé“. Naopak Mirka Spáčilová a Pavel Koutský přijali seriál pozitivně, Koutský přímo nadšeně (což bude možná tím, že je oba platí Anton Hrabiš). Já osobně jsem přesvědčený, že v případě Kosma šlo hlavně o jednu velkou promarněnou šanci na to vytvořit seriál, který by se klidně mohl dostat na několik sérií a mohl tak udělat opravdu velký zásek do historie české seriálové tvorby.

Kosmo mělo ve své podstatě jeden velký problém, který se objevil hlavně v prvním a třetím díle - muselo totiž vyprávět příběh a jeho zápletku, příběh, který potřeboval ujít dlouhou cestu od bodu A (vytunelovali nám vesmírný program, paní Müllerová) po Z (jsme ve vesmíru). Kvůli tomu nebyl prostor a čas (hlavně ten čas) na další vtipy, které Baldýnský umí (jak ukázal hlavně druhý díl) a hlubší představování charakterů postav, což by zase mohlo vytvořit situace pro další vtipy. Navíc nejvtipnější na celém seriálu byl právě druhý díl, kdy se český vesmírný program dostal do bodu nula a bylo třeba jej nějak prosadit sehnat na něj peníze. Tenhle díl se věnoval tomu nejlepšímu - specifikům české politiky v mezinárodním kontextu, což je studnice nepřeberné zábavy. Takové téma by vydalo na dobré dvě série, jeden jediný díl byl prostě málo.



Seriál Kosmo je pro mě sice dobrým seriálem na který jsme dlouho v kontextu českých televizí čekali, zároveň ale ukazuje nedostatek odvahy v ČT, kdy měl prostě někdo mít tu odvahu přijít a říct: To má potenciál, pojďme z toho udělat plnohodnotný seriál ve stylu Červeného trpaslíka. Ne pět neděl, ale třeba pět let mohli být kvalitní zábavy chtiví diváci přikováni každou neděli k iVysílání České televize. Škoda, že se tak nestalo.



