HANÁK: ‚Nezávislá rukavice‘. Objevil se nový kohout v aréně, Robejškovi Realisté

Přináší s sebou náplavu dobrodějů, ochotných lámat kopí v boji za obyčejný či spodní lid, urážený prý, ponižovaný a přehlížený elitami, které si takto představují liberální demokracii.

Ne že by to bylo i u nás něco nového. V poslední době se ale objevil nový kohout v aréně, který se chce prokokrhat do čela klofacího pořádku. Je to německo-český docent politologie Petr Robejšek. Poté, co se v Německu dosti znemožnil plagiátorstvím, našel si nový dvorek a založil stranu, nazvanou skromně po masarykovsku Realisté.

Co tyto lidi spojuje? To, že o onom spodním lidu, který chtějí chránit, nevědí vůbec nic. Jak se říká, nesnědli se sedláky talíř hnoje, nikdy se nemyli solvinou, nikdy neměli problém platit účty či obědy dětem, sehnat peníze na léky a podobně. To, že tím trpí asi desetina české populace, je samozřejmě hanba české liberální demokracie, nedá se však odstranit její likvidací. V Rusku tak učinili a lékaři mnohdy místo léků předepisují modlitbu.

Tito dobrodějové mi připomínají ledacos. Třeba agitátory pro založení JZD, kteří nevěděli, kde má kráva rohy, zda před ušima či za ušima. Ze všeho nejvíce mi však připomínají bolševické profesionální revolucionáře, jimž dolní lid sloužil pouze k dosažení jejich mocenských cílů, jinak jim však by ukradený. A úhlavním nepřítelem jim byla liberální demokracie.

K tomu poslednímu podobenství přivedla mne slova pana Robejška z jednoho rozhovoru. Vláda si prý myslí, že může lidem zavřít hubu přidáním několika stovek. Jenže těch „několik stovek“ může být pro důchodce, osamělé matky, lidi pracující za minimální mzdu a podobně hranicí mezi životem žebravým a životem trochu důstojnějším. A doufám, že každá demokratická vláda v tomto „zavírání hub“ bude pokračovat.

Pokračovat budou samozřejmě i Realisté, financovaní miliardářem Dospivou, spolumajitelem finanční skupiny Penta. Že by další oligarchický plevel na politickém poli? Ó nikoliv, pomůže maličká finta. Zatímco majitel ANO pan Babiš vláčel svůj obrovský ranec konfliktu zájmů veřejně a musel být, byť poněkud pozdě, omezen zákonem, pan Robejšek už se dal slyšet, že bude na svém finančníkovi z Penty nezávislý a že pan Dospiva do politiky nepůjde. Tomu se dá rozumět takto: Realisté budou na svém finančníkovi nezávislí asi tak, jak je nezávislá rukavice, kterou si pan Dospiva v podobě pana Robejška navlékl na ruku.

Netuším, od čeho noví Realisté očekávají svůj úspěch. Mluvčím obyčejných lidí se těžko mohou stát. Mohou jej poštívat proti elitám, proti EU a Západu vůbec a ohrožovat naši bezpečnost tlachem o bezbřehé suverenitě. Ale iv tom by byli jen druzí. První místo v tomto ohledu bezpečně drží hradní kabrňák. Ledaže by byli jeho partají.