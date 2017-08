HBO lhala a s hackery vyjednávala. Ti se teď televizi snaží zesměšnit

Minulý týden hackerská skupina ukradla data televizní společnosti HBO. Vedení televize prohlašovalo, že na podmínky hackerů nepřistupuje a odmítá se s nimi dohadovat. Hackeři do světa vypustili úryvky emailové komunikace, které dokazují, že jim společnost peníze nabízela. Jenže příliš málo.

Na konci července zaútočila dosud neznámá hackerská skupina na servery americké televize HBO. Skupina se dušovala tím, že se jim ze serverů HBO podařilo postahovat zhruba 1,5 terabytů dat, z toho mnoho nevydaných dílů různých seriálů (kromě Hry o trůny třeba seriálu Hráči nebo Pokoj 104) a řadu rozepsaných či hotových scénářů. Hackeři měli požadovat zaplacení částky okolo 6 milionů dolarů v internetové kryptoměně Bitcoin. Televize, podle svých slov, vyjednávání odmítla.

Záznam emailové komunikace z 27. července, který teď hackerská skupina vypustila na veřejnost, ale dokazuje opak. HBO jim za ukradená data peníze nabízí, a to částku „pouhých“ 250 tisíc dolarů. Celá komunikace ze strany HBO je navíc postavená tak, aby na sebe společnost vrhala dobré světlo. Nemluví se o krádeži a výkupném, ale místo toho hackerům televize nabízí „odměnu za vypátrání chyb v bezpečnostním systému.“ Vypuštění záznamu komunikace tak bylo učiněno pravděpodobně s cílem televizi zesměšnit a poukázat na její lež.

Samozřejmě se objevily spekulace o tom, jestli jsou emaily autentické. Do situace se rozhodl nahlédnout internetový magazín The Hollywood Reporter. Televize HBO se jim k situaci odmítla vyjádřit. Hackerská skupina ale magazínu poslala zprávu: „Celou dobu to bylo jen o penězích. Byli jsme s HBO dohodnutí, ale oni chtěli zrušit slib a hrát si s námi...“