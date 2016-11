Hitler za 10 tisíc, Stalin a Heydrich za 4. E-shop prodává figurky masových vrahů

Adolf Hitler, německý diktátor, který je odpovědný za zločiny nacistického režimu, především za systematické vyvražďování Židů a Romů. Vysoce postavený nacista Reinhard Heydrich, jinak také nazývaný kat českého národa, byl v letech 1941–1942 zastupujícím říšským protektorem Protektorátu Čechy a Morava a podílel se na organizaci holocaustu. Josif Vissarionovič Stalin, rozporuplná postava sovětských dějin, která přímo či nepřímo odsoudila k smrti miliony sovětských občanů. Figurek, které představují tyto historické osobnosti, prý firma Pecka – Modelář prodá okolo dvaceti za rok, informoval zástupce společnosti Michal Snopek.



Za třiceticentimetrové repliky, které dokonale kopírují podobu známých masových vrahů, zaplatí zájemci od čtyř do deseti tisíc korun. O propagaci nacismu nebo komunismu se ale podle Snopka rozhodně nejedná. „Všechno to kupují sběratelé. Je to stejné, jako když někdo sbírá známky,“ říká. Na dotaz serveru Lidovky.cz, proč v obchodě nenabízejí také československé prezidenty či jiné válečné hrdiny, odpovídá jasně. „Zahraniční firmy, které předměty vyrábějí, v podstatě nevědí, že Česká republika existuje. Ani neznají české dějiny, proto tu nemáme postavy z naší historie.“

Zaměření na německé vojáky a vysoce postavené nacisty je ale nepochybné. Zatímco figurek, které znázorňují vojáky britské, americké a ruské armády z druhé světové války je dohromady jen 12, u figurek připomínajících německý fašismus mohou lidé vybírat z padesáti exemplářů.

Zájemci si tak mohou pořídit třeba Josepha Goebbelse, nechvalně proslulého ministra propagandy, nebo několik různých muzikantů příslušících k jednotkám SS. U postavičky Hermanna Göringa, velitele Luftwaffe, mohou lidé vybírat dokonce ze dvou verzí.



Pořídit takový model ale není levnou záležitostí. Na koupi Hitlera si případní zájemci musí připravit víc jako deset tisíc korun. To je o šest tisíc víc, než kolik by zaplatili za Stalina či Heydricha. „Tady už se jedná o jistou exkluzivitu. Stalin není tak exkluzivní jako Hitler. Mezi sběrateli se Hitler cení víc,“ doplňuje Snopek. Všechny modely lze ale objednat na splátky.

Firma Pecka - Modelář se prý nikdy nesetkala s tím, že by prodej figurek mohl někdo považovat za nezákonný. Rovněž údajně nehrozí, že by modely byly využity k propagandě. Snopek se domnívá, že na to jsou repliky až příliš drahé. „Figurky nabývají na hodnotě. Za pár let se přestanou vyrábět, a modely tak ještě zvýší svoji cenu. Je to něco jako archivní víno. Sběratelé to ale ve většině případů prodávat nechtějí, je to jejich koníček.“

Podobně se vyjadřuje i Miroslav Mareš, přední český odborník na extremistická hnutí. „Kontroverzní to celé určitě je, ale nemyslím si, že by to překračovalo současné zákony. Soudy by se tím zabývaly jedině tehdy, kdyby to byla cílená propagace.“ Mareš navíc dodává, že v minulosti už se podobné případy řešily a byla u nich poměrně velká míra tolerance. „Samozřejmě by záleželo na konkrétním soudci. Na druhou stranu si ale nemyslím, že by postavička Hitlera teď někoho přivedla k nacismu,“ domnívá se Mareš.