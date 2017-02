Hlavně zachraň sebe. Básník s neobvyklou intonací představuje poslední sbírku

„V básních se různě zrcadlí vztah, od prvotní zamilovanosti, přes klinické deprese a svatbu až po rozvod a čas po něm. Není to nijak doslova, témat je samozřejmě daleko víc. Myslím, že čtenáři dostanou to, co od mých knížek očekávají, styl se nijak nezměnil oproti Ještě je co ztratit nebo Rakovině. Básně jsou hodně strohé a každé slovo, které zůstalo, má v básních své místo a opodstatnění,” řekl Jan Těsnohlídek pro server Lidovky.cz.

Zdůrazňuje však, že oproti předchozím sbírkám je Hlavně zachraň sebe dospělejší sbírkou. „Což vyplývá přirozeně z toho, že píšu o tom, co žiju, na čemž se nic nezměnilo,” uvedl básník. Pro Těsnohlídka jde již o čtvrtou vydanou sbírku.

„Na Hlavně zachraň sebe dostávám zatím hodně pozitivní reakce, myslím, že se podařila po všech stránkách. Za grafiku je zodpovědný Viktor Puci, který je podepsán pod mými knížkami už od té první z roku 2009. Ilustrace na obálce pochází od Magdaleny Sawické, která má pro změnu na svědomí valnou většinu mých tetování, kterých za dobu psaní Hlavně zachraň sebe podstatně přibylo,” popsal Těsnohlídek.



Těsnohlídek v současné chvíli dál píše básně, mezi jeho vize patří i rozsáhlejší próza, zároveň ale přiznává, že s časem to není úplně ideální. „Řeším zdravotní problémy i čtení spojená s novou knížkou. Po pěti letech se také stěhuju zpátky do Čech,” doplnil.



Své básně bude číst ještě v únoru na dvou autorských čteních, které se konají 22. února v Praze a 23. února v Bratislavě.



Těsnohlídek se narodil v Krucemburku. Je autorem sbírek Násilí bez předsudků, Rakovina, Ještě je co ztratit a románu ADA. Za svou debutovou sbírku Násilí bez předsudků získal v roce 2010 prestižní Cenu Jiřího Ortena udělovanou autorovi prozaického či básnického díla, kterému v době vydání knihy nebylo více než třicet let.

Je taktéž jedním z porotců Literární soutěže Ortenova Kutná Hora. Vlastní malé nakladatelství, v němž vyšly knihy autorů jako Davida Zábranského, držitele Magnesie Litery za objev roku (2006), performera Milana Kozelky či redaktora LN Tomáše Tománka. Některé z jeho básní zhudebnily skupiny Umakart a Lesní zvěř.