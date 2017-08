Bookmakeři věří ve volební vítězství ANO. Trimuf ČSSD by vynesl sázkařům desetinásobek

PRAHA Velkým favoritem říjnových voleb do Poslanecké sněmovny je podle bookmakerů stále hnutí ANO s kurzem 1,15:1. Věří mu také zhruba polovina sázkařů. Vyplývá to z vyjádření sázkových kanceláří. Za ANO následují ČSSD (10:1) a KSČM (13:1). Celkový objem sázek přesáhl 20 milionů korun a je o něco vyšší než v případě prezidentských voleb.

Tipsport zatím přijal sázky za 13 milionů korun, z toho šest milionů šlo na výhru ANO. „Dá se říci, že při kurzu 1,15:1 je to vítaný patnáctiprocentní bonus do tiketů. Zdá se, že o výhře ANO nikdo příliš nepochybuje,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Mezi další příležitosti, na které se nejvíce sází, podle něj patří to, že Zelení nedosáhnou na hranici pěti procent potřebnou pro vstup do Sněmovny (1:05:1). Oblíbená je rovněž sázka na to, že ANO získá více než 27 procent hlasů. Bookmakeři však této variantě přestávají věřit. Ještě na konci června byl na ni vypsán kurz 1,45:1, nyní už je zhruba 2:1.



„Zájem o parlamentní volby se postupně zvyšuje, s koncem prázdnin a ostrým začátkem kampaně pak nepochybně ještě poroste. Aktuální celkové sázky se blíží ke čtyřem milionům korun. Navzdory nízkému kurzu je výhra ANO mezi sázkaři nejvyhledávanější alternativou, která se na tiketech objevuje s jinými událostmi jako příležitost k navýšení výhry,“ doplnil mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Podle většiny sázkařů volební účast přesáhne 58,5 procenta

V oblibě je podle něj také sázka na volební účast. Velká většina sázkařů se přiklání k variantě, že přesáhne 58,5 procenta. V posledních sněmovních volbách v roce 2013 byla zhruba o procentní bod vyšší.

Chance zatím eviduje sázky za 2,5 milionu korun, zhruba polovina jde na výhru ANO. „Nejvyšší jednotlivé sázky na výhru ANO jsou dvě za 200 000 korun. Jeden klient vsadil 40 000 korun na to, že ČSSD získá méně než 18 procent hlasů,“ uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Některé klienty podle ní rovněž láká poměrně vysoký kurz 5:1 na to, že ANO volby nevyhraje. „Ovšem v součtu je to jen necelých osm procent ze všech sázek na volby,“ dodala Světlíková.

Pokud jde o procentuální zisky jednotlivých stran, podle bookmakerů ČSSD téměř jistě nepřekročí 18 procent (1,2:1). U KSČM stanovili hranici 13 procent, šance na její překročení vidí jako vyrovnané. Velkou šanci na vstup do Sněmovny dávají bookmakeři SPD (1,2:1), poměrně slušné naděje stále přisuzují také Pirátům (1,95:1). Naopak šance Realistů (3,6:1), Zelených (8:1) Svobodných (10:1) nebo STAN (7:1) nejsou příliš vysoké.