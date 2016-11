Horáková se přiznala a ’68 byla pomoc. Přečtete si, proč se Semelová nemusí omlouvat

Co poslankyně Semelová řekla? Semelová v pořadu ČT24 Hyde Park zpochybnila, že přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu byla vynucená .

, signatáře zvacího dopisu vojskům Varšavské smlouvy, označila za . „Chtěla bych říci, že za politického vězněse mnohdy považují lidé, kteří byli ne politickými vězni, ale prostě to byli lidé, kteří měli za sebou kriminální činnost obyčejnou,“ řekla také.