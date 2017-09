Horor na mnoho způsobů. Adaptace děl Stephena Kinga jsou v módě

Za poslední měsíc spatřila kina dvě velké adaptace románů amerického spisovatele a mistra hororu Stephena Kinga - Temnou věž a To. Adaptací se ale točí mnohem víc. Stephen King promluvil o tom, která z nich bude podle něj nejlepší.

Povídka 1922 se objevila ve sbírce Černočerná tma z roku 2010. Farmář Wilfred zabije svou ženu, která je nešťastná ze života na farmě. Hrůzný zločin ho ale straší a Wilfreduv život se pomalu začne dočista rozpadat. Práva na povídku získal Netflix a zpracovává ji jako celovečerní film. Premiéru má mít 20. října. Podle Kinga jde o nejslibnější připravovanou adaptaci jeho díla.

„To, na co si chcete dát bacha, je adaptace povídky 1922. Vyjde někdy v řijnu nebo tak. Pouštěli mi hrubý nástřel a ten mi nejde ven z hlavy. Je to hodně strašidelné!“ řekl King v rozhovoru pro Yahoo.

Povídka 1922 nebude ale jedinou adaptací Kinga s dílny Netflixu. Na září letošního roku má premiéru plánovanou i snímek Geraldova hra (Gerald ́s Game) podle stejnojmené knihy.

Temná věž (Dark Tower) z letošního roku byla přijata velmi vlažně. U snímku To (It) se zatím kritici shodují, že jde o povedenou adaptaci. Odpovídá tomu i skóre 90% na recenzním serveru Rotten Tomatoes. Americká televize Dimension zpracovala letos jako seriál Kingovu Mlhu (The Mist). Seriálové podoby se minulý měsíc dočkala i mysteriózní detektivka Pan Mercedes (Mr. Mercedes).

V květnu letošního roku jsme vás informovali o adaptaci povídky Jsem brána českého režiséra Robina Kašpaříka. O té porota na americkém filmovém festivalu v Nashville prohlásila, že jde o nejlepší adaptaci Stephena Kinga za poslední roky.

Kingovské hody ale diváky čekají i příští rok. Internetová televize Hulu připravuje seriál Castle Rock, který by měl být založený hned na několika povídkách Stephnea Kinga. Hlavním producentem bude navíc J. J. Abrams (Star Wars: Síla se probouzí, Star Trek).