Hotel California může být jen jeden! Kapela Eagles žaluje mexické hoteliéry

Kapela v pondělí vyplnila stížnost na vlastníky malého, jedenáctipokojového hotelu ve městě Todos Santos v mexickém státě California Baja Sur. Důvodem je používání ochranné známky bez povolení kapely a fakt, že, podle slov Eagles, provozovatelé podněcují návštěvníky, aby si mysleli, že je hotel s kapelou spojen. To činí prodáváním suvenýrů s logem kapely a písně či pouštěním hudby Eagles z hotelového rozhlasu. Údajně také záměrně manipulují s návštěvníky, aby si mysleli, že je to právě jejich hotel, který koncem šedesátých let slavnou píseň inspiroval. V úterý o tom informovala agentura Reuters.

Žaloba u soudu v Los Angeles má za cíl nahradit kapele vzniklé ztráty a zabránit zneužívání jména. Pravda je ale taková, že Hotel California byl otevřen v Todos Santos již v roce 1950. Za dobu své existence ale mnohokrát změnil jméno a svou finální podobu jako hotel California dostal v roce 2001, když ho koupili manželé Stewartovi.

Hotel California je patrně nejznámějším hitem kapely Eagles. Pochází ze stejnojmené desky z roku 1967, za kterou kapela v roce 1977 vyhrála Grammy. Časopis Rolling Stone píseň zařadil na 49. příčku v žebříčku 500 nejlepších písní všech dob. Text skladby Hotel California přitom není vůbec lichotivý - pojednává o návštěvníkovi, který se ubytuje v hotelu, který se zprvu zdá lákavý, ale nakonec zjistí, že jsou v něm lidé drženi proti své vůli. V loňském rozhovoru pro CBS Don Henley, autor textu, řekl: „Je to o cestě z nevinnosti ke zkušenosti. Není to jen o Kalifornii, ale o celé Americe. Je to temný podbříšek amerického snu.“