I přes špatné výsledky průzkumů se do sněmovny dostaneme, shodují se lidovci

První průzkum zohledňující koalici lidovců se Starosty nedopadl dobře. Pro vstup do Poslanecké sněmovny potřebují jako koalice získat přes deset procent hlasů. Kdyby do voleb nešli jako koalice, stačilo by stranám po pěti procentech. Server Lidovky.cz položil předsedům krajských výborů KDU/ČSL následující otázky:

1. Co říkáte na volební model agentury Median, který bral poprvé v potaz koalici lidovců se Starosty?

2. Jaká je ve straně nálada?

3. Neuvažujete o vystoupení z koalice se Starosty?

Jiří Carbol, předseda krajského výboru pro Moravskoslezský kraj

1. „Je vidět, že voličům není značka koalice příliš známá, ale věřím, že se to zlepší.“

2. „Ve straně slyším, že projekt není známý. Je to možná nedostatečně pojatá předvolební kampaň. Asi jsme měli začít s projektem dříve, aby o nás voliči věděli.“

3. „Myslím, že to je otázka na předsedu strany (Pavla Bělobrádka). Jestli mám být osobní, tak já při vzniku projektu navrhoval, aby fungoval ve stejné formě, jako to bylo u TOP 09 se Starosty. Tedy KDU-ČSL s podporou STAN. Byl jsem přehlasován. Většinový názor byl, že by to měla být koalice a to respektuji. Věřím, že se v předvolební kampani tuto značku povede voličům přiblížit.“

Vít Kaňkovský, předseda krajského výboru pro Kraj Vysočina

1. „Čekal jsem o něco lepší výsledek, tak okolo dvanácti procent. Jsem ale přesvědčený, že se značka (KDU-ČSL+STAN) ještě nedostala lidem pod kůži. Pevně věřím, že příští výsledek bude lepší.“

2. „V tuto chvíli hlavně pracovní. Čeká nás jednak spousta práce ve sněmovně a samozřejmě se připravujeme na volby, dopilováváme volební program a chystáme volební kampaň.“

3. „Ne, to v tuto chvíli není na pořadu dne. Koaliční smlouva je podepsaná. Na druhou stranu jsem zaslechl, že některým lidem přijde na mysl, zda by přeci jenom nebylo lepší táhnout kandidátku na KDU-ČSL s podporou Starostů. Tudíž odstranit, pro někoho nepříjemnou, hranici deseti procent.“

Názor sociologa a politologa Daniela Kunštáta na koalici KDU-ČSL/STAN „Vytvoření koalice KDU-ČSL/STAN bylo od počátku nesmírně riskantním podnikem. Ze všech dostupných dat je zjevné, že podpora tohoto uskupení osciluje kolem deseti procent a zatím nevidíme žádnou tendenci k tomu, že by se koalice dokázala dostat do jakéhosi pomyslného ‚pásma jistoty‘, což je někde kolem patnácti procent. V tu chvíli totiž jejich potenciální voliči přestanou mít obavy, že jejich hlas takříkajíc ‚propadne‘. Pokud by ale podpora koalice zůstala na dnešní úrovni až do dne voleb, mám skutečně velké pochybnosti o překonání kýžené desetiprocentní hranice. Upřímně řečeno, dodnes příliš nerozumím zvolenému řešení, navíc když se nabízela bezbolestná cesta typu KDU-ČSL s podporou STAN. Mám pocit, že lidovci po krajských volbách a pod dojmem úspěchu Starostů trochu přecenili jejich volební potenciál na celostátní úrovni a zároveň přecenili synergický efekt, který by mělo podobné spojení přinést. Problém je, že voličské chování ve volbách prvního řádu (parlamentních) se velmi výrazně liší od voleb druhého řádu, tj. voleb regionálních a lokálních (nehledě na to, že v obou typech voleb ‚pracujeme‘ s odlišnou a jinak velkou skupinou voličů). Neboli: podpora jakékoliv strany například konkrétně v krajských volbách mnoho nevypovídá o jejích šancích ve volbách parlamentních.“

Karel Koubský, předseda krajského výboru pro Středočeský kraj

1. „Něco takového bych od prvního společného modelu očekával. Když se podíváme na volební potenciál, tak myslím, že 10 nebo 11 procent je dosažitelných. S těmito výsledky asi bude pracovat vedení strany, aby jim přizpůsobilo strategii. Trošku mě v průzkumu zaráží 15,5 procenta pro KSČM. Myslím, že je to trošku přemrštěné.“

2. „Ještě jsem to s kolegy nekonzultoval. Teď řešíme jiné věci. Dneska je volební štáb a podobně.“

3. „Nevím, jestli o tom uvažuje někdo z vedení, já o tom ale neuvažuji. Řekl bych, že jsem mírný optimista. STAN je ve Středočeském kraji velice ve formě.“

Roman Línek, předseda krajského výboru pro Pardubický kraj

1. „Obecně beru všechny průzkumy jako hodně relativní. Hovoří o trendech a nemohou predikovat výsledek. Vzpomínám si na rok 2012, kdy se kandidovalo do krajských voleb. Měli jsme koalici pro Pardubický kraj, což je dlouhodobě vedená spolupráce s nestraníky z SNK-ED. V té době nám dávali 5 až 6 procent a my jsme víceméně bojovali o to, jestli se dostaneme do besedy v Českém rozhlasu. Pár měsíců po průzkumech jsme dostali 17 procent. Je to pro mě zkušenost, že pokud jde o spojenectví, a to ještě není mnoholeté, tak jsou respondenti často dezorientovaní. Dotaz na naší koalici se Starosty padl poprvé a může trvat až tři měsíce, než bude relevantní. Jsem přesvědčen, že spolupráce má šanci na úspěch a to přejít nejen deset procent. Věřím, že jsme schopní získat velkou část volebního potenciálu, který je kolem patnácti až sedmnácti procent. To ale musíme odpracovat a na to máme čtyři měsíce.“

2. „Myslím, že 95 procent kolegů je toho názoru, že si musíme vyhrnout rukávy a odpracovat si to. Samozřejmě v každé straně najdete kritiky, jak u pana (Bohuslava) Sobotky v ČSSD nebo třeba pana (Andreje) Babiše ve hnutí ANO. Nálada ale určitě není poraženecká, nýbrž pracovní.“

3. „Myslím, že určitě ne. Máme uzavřenou smlouvu a naplňujeme ji. Pochopitelně musíme v příštích měsících přesvědčit voliče, že tahle nabídka opravdu stojí za to. V Pardubickém kraji vždycky bereme zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili. Nikdy to nedopadlo jinak. A naše ambice v parlamentních volbách je u nás podobná. V některých jiných krajích si myslím, že mají trošku zpoždění, protože nemají zkušenost, kterou máme my (koalice s jinou stranou). Spolupráce se Starosty vede k tomu, že jsme pro voliče atraktivní.“

Jan Wolf, předseda krajské výboru pro Prahu

1. „Myslím, že to odpovídá realitě. Průzkumy, které aktuálně jsou, celkem poctivě zobrazují realitu. Je zde však otázka, jakým způsobem vybírají modely. Kolik z tazatelů přijde k volbám a podobně. Kampaň ale ještě nezačala a těch deset, možná až patnáct procent, je reálných. Záleží na dalším vývoji na politické scéně. Jestli bude nějaká kauza a tak dále. My jsme v podstatě ještě nikde neprezentovali naší společnou kampaň. Lidé na otázku: koho byste volili? odpovídají, že kandidátku TOP 09 a Starostové. Je vidět, že se zatím v situaci neorientují.“

2. „Nálada je v dobrém smyslu bojovná. Jestli něco lidovci mají, tak je to zdravé nabuzení. Určitě by byla škoda, kdyby křesťansko-sociální politika nebyla na politické mapě. Na druhou stranu si uvědomujeme, že bychom neradi získali 9,5 procenta a v podstatě je odevzdali jiným stranám. To je věc, o které budeme hodně mluvit, abychom těch minimálně deset procent získali. Myslím, že jsme schopní přesvědčit voliče, aby nám hlasy dali. Aby si řekli, že je tady potřeba demokratická strana, která má téměř stoletou historii a je na politické scéně velmi důležitá.“

3. „Kdyby náhodou mělo k něčemu dojít, tak určitě ne ze strany KDU-ČSL. My jsme na tom procentuálně dobře a uděláme všechno pro to, abychom se Starosty dostali minimálně deset procent, spíše patnáct. Jestli někdo bude chtít dělat nějakou změnu typu kandidátky a snížení nutné hranice ke vstupu do sněmovny na pět procent, tak je to primárně na kolezích ze STANu.“

Jan Bartošek, předseda krajského výboru pro Jihočeský kraj

Souhrnná SMS odpověď na položené otázky:

„Červen 2013 - Ano 1 %, KDU-ČSL Median o prázdninách 4 %, září CVVM a STEM 4-4.5 %, volby 6,7 %. Prokop z Medianu nyní v ČT: Je znát posilování koalice ve známosti mezi lidmi, předpokládá pokračování tohoto trendu.“

Šárka Jelínková, předsedkyně krajského výboru pro Zlínský kraj

1. „Máte pravdu, že to bylo poprvé, co byla vůbec na nějakém volebním modelu brána v potaz koalice jako taková. A takto k tomu přistupuji. Navíc z poslední zkušeností víme, že se předvolební odhady příliš nepotvrdily.“

2. „Jakákoliv informace tohoto typu samozřejmě nepotěší, ale je potřeba se na ni dívat optikou předchozí odpovědi.“



3. „Nadále pokračujeme v nastavené spolupráci a přípravě společné kampaně.“

Ivana Bartošová, předsedkyně krajského výboru pro Plzeňský kraj

1. „Domníváme se, že kýženého zisku více než 10 procent dosáhneme. Volební kampaň se teprve rozjíždí.“

2. „Nálada je optimistická. Sázíme na mladistvé impulzy jištěné staršími zkušenostmi. Stavíme na tradičních hodnotách, rodině, morálce, poctivé práci, vzdělanosti a stabilním sociálním systému. Na to by měli voliči slyšet.“

3. Bez odpovědi.

Roman Celý, předseda krajského výboru pro Jihomoravský kraj

1. „Myslím, že mnoho lidí toto spojenectví ještě nevnímá. A je to celkem logické. Postupně se sdělují jednotlivé segmenty programu. Myslím, že běžný lid nezajímá, jestli se nějaké dvě strany spojují nebo ne. Neřekne jim to, co jim to přináší. Věřím v to, že čísla budou lepší.“

2. „Vždycky existuje část, která cítí příliš velké riziko. Zejména s tím, že když jedna strana získá něco přes třicet procent, tak je schopná dosáhnout na většinu v Poslanecké sněmovně. Jsou tu ti, kteří říkají: Pojďme se bavit o tom, zda neexistuje jiný model. To znamená zachovat ten původní model, tedy kandidátka KDU-ČSL a obsazení Starostů. Jinak je ale spousta lidí velmi pozitivně naladěna. Obvykle to u lidovců, alespoň ve straně, funguje tak, že jsou vnitřně motivovaní. Drtivá většina za tím nehledá žádný osobní prospěch a jdou spíše za nějakou myšlenkou.“

3. „Poslední jednání v rámci lidovců proběhlo minulý týden a tam o nějakém vystupování z koalice nic nepadlo.“

Vladimír Derner, předseda krajského výboru pro Královéhradecký kraj

1. „Na to, že jde o první průzkum zmiňující novou značku, je to dobrý základ.“

2. „Pozitivní. Vidíme koalici jako krok správným směrem.“

3. „Takové úvahy nejsou na pořadu dne.“

Olga Haláková, předsedkyně krajského výboru pro Karlovarský kraj

1. „Kampaň ještě nezačala a byl problém v tom, že nás respondenti nevnímali jako koalici. Někde nás hodnotili samostatně. To se snad změní.“

2. „Jsme odhodlaní bojovat za úspěch a to i formou našich kandidátů. U nás se stále domlouvá, kdo na kandidátce bude. Jsme základně domluvení se STAN, ale zároveň hledáme nezávislé kandidáty mezi osobnostmi Karlovarského kraje. Myslím si, že jsme zatím našli velmi zajímavé jedince.“

3. „V Karlovarském kraji máme specifickou situaci. S lidmi, se kterými jsme kandidovali do krajských voleb, se teď pouštíme do parlamentních. Takže nad vystoupením v žádném případě nepřemýšlíme.“

Václav Nosek, předseda krajského výboru pro Liberecký kraj

1. „Je to první společný průzkum. Musíme pracovat na představování koalice.“

2. „Nálada je pracovní. Věřím, že voliči ocení program a schopnost spolupracovat a dohodnout se.“

3. „Neuvažujeme.“

Ivo Slavotínek, předseda krajského výboru pro Olomoucký kraj

1. „Výsledky průzkumů veřejného mínění bereme tradičně s velkou rezervou. Výsledky KDU-ČSL i našich koalic bývají lepší, než vychází v průzkumech. A v případě STAN byly rozdíly ještě výraznější. Před krajskými volbami měl STAN v Olomouckém kraji predikci v rozmezí 3-6 % a skutečný výsledek 9,5 %. Koalici lidovci/Starostové čeká přes prázdniny marketingová kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o nové značce. Očekávám, že naše preference porostou s tím, jak se nová značka bude lidem dostávat do povědomí.“

2. „Nálada v naší krajské organizaci je velmi pracovní, čeká nás aktivní léto, žádné prázdniny. Naši lidé jsou připraveni výsledek jako tradičně odpracovat. Máme členskou základnu a síť příznivců, na které se můžeme spolehnout.“



3. „Já osobně i krajské vedení KDU-ČSL podporujeme předvolební spolupráci lidovců a Starostů bez ohledu na finální technickou formu spolupráce. Tu považuji za druhořadou otázku. Občané očekávají novou alternativu k hnutí ANO a ČSSD a lidovci/Starostové jim ji nabídnou.“

Alenka Antošová, předsedkyně krajského výboru pro Ústecký kraj

1. „Agenturní výsledek není konečný.“

2. „Nálada je zatím OK.“

3. „Vystoupit? Už ne.“