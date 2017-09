Polepená auta, rozbité sklo a hádky. Na letišti taxikáři druhý den ‚bojují‘ se službou Uber

PRAHA V pátek dopoledne se před pražským letištěm Václava Havla shromáždily desítky taxikářů, kteří vyjadřují nespokojenost s dopravní službou Uber. Na vozidla Uberu již druhým dnem lepí nálepky s nápisem "ilegální transport" a ve čtvrtek dokonce jednoho z jeho řidičů napadli - vzali mu mobilní telefon a jeden mu rozbil čelní sklo. Na místě je policie.

Mezi protestujícími řidiči je na letišti i majitel společnosti AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička, který se proti Uberu staví dlouhodobě. V březnu například pořádal každodenní protestní jízdy kolem pražského magistrátu. O ději na letišti informuje server iDnes.cz.

Řidiči jsou údajně frustrovaní z toho, že zaměstnanci Uberu mají lepší podmínky než oni. Nemají taxametry, nemusí skládat zkoušky a především nemají taxikářskou koncesi a auta evidovaná jako vozidla taxislužby.

„Udělej si papíry, jak my. Udělej si pojištění, jak my. Máš h***o, jinak bys to ukázal policajtům,“ citoval server výlev jednoho z taxikářů na řidiče v neoznačeném voze, který na letiště přivezl cestující.



„Útočník, který rozbil čelní sklo auta, je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci,“ řekla iDnes.cz mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová, pod jejíž rezort letiště a jeho pětikilometrové okolí spadá. Policisté podle ní vyslechli i napadeného řidiče Uberu.