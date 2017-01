Italští školáci volili nejoblíbenější knihy. Umístil se i Mein Kampf

„Je to velmi nepříjemná věc,“ komentoval událost ministr školství Alessandro Fusacchia. Podle ministerstva je vyloučeno, že by studenti nepochopili otázku, nebo ve svém výběru udělali nezáměrně chybu. Úřady se budou situací dále zabývat.

Překvapivá odpověď nebyla záležitostí jednoho regionu, ale vícero po celé Itálii. Odkazuje to na promyšlený plán, kteří studenti měli. Zajímavé také je, že za finální odevzdání odpovědí měli odpovědnost profesoři, nikoliv studenti. Znamená to tedy, že vyučující o kontroverzní položce na seznamu věděli. Studenti také správně směli vybírat jen knihy italských autorů a ještě ty publikované až po roce 2000, takže Mein Kampf by neměl být ani jednou z možností.

To není první problém, co Itálie s knihou Mein Kampf má. V červnu minulého roku rozdával pravicový deník Il Giornale (Vlastní ho Paolo Berlusconi, bratr Silvia Berlusconiho) Mein Kampf jako přílohu. Od deníku se distancovala veřejnost i italský premiér Matteo Renzi, který na svůj Twitter napsal: „Přijde mi neetické, že italský deník rozdává Mein Kampf. Velmi si vážím židovské komunity.“

Kniha Mein Kampf (Můj boj) je částečně autobiografickým dílem nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Napsal ji v roce 1924 a podložil tím ideologii nacismu. Kniha je plná zjevných nepravd a rasové nenávisti, která zapříčinila holokaust.