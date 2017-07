‚Karel chce příběhy do voleb‘. Proč náměstkyně mluvila s Peltou o Březinovi?

Větu o tom, že „Karel chce příběhy do voleb“, pronesla náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová. Policie ji zachytila, když letos v únoru spolu s ­fotbalovým bossem Miroslavem Peltou sestavovali seznam projektů, na které se dostane při rozdělování sportovních dotací. Oním Karlem byl míněn vlivný politik ČSSD Karel Březina.

A ­ona věta přesně vystihuje podstatu „systému Pelta“, kvůli němuž se bývalý šéf fotbalové asociace nalézá mezi obviněnými. Stejně jako Kratochvílová. Příběh do voleb skutečně vznikl. Jen ne takový, jaký by si Pelta, Kratochvílová a spol. představovali.



Co mohly „příběhy do voleb“ znamenat? Když se politik pochlubí, že díky jeho přímluvě se ve městě nebo klubu v místě, kde kandiduje, postaví nová hala, hřiště nebo tribuna, získá u voličů bonus. Dle zjištění kriminalistů se proto měly dotace v Peltově režii udělovat primárně těm, kdo byli loajální k premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. Pelta tím chtěl posilovat svůj vliv.

Zda Březina věděl, že duo Kratochvílová–Pelta pro něj plánovalo dotaci s cílem zviditelnění před volbami, není jasné. Březina, který obviněn nebyl, na dotazy LN neodpověděl. V seznamech se nicméně objevily sumy 20 až 30 milionů pro kluby Motorlet a Semice, spojované s Karlem Březinou.



Březinovo jméno případem dotační kauzy prochází jako červená nit. Vyšetřovatelé podle informací LN narazili ještě na jeden motiv, proč Pelta s Kratochvílovou politika ČSSD do svých plánů zakomponovali. Karel Březina je jedním z ­nejbližších přátel dnes již bývalého předsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky.

Právě tohle jeho výsadní postavení z Březiny v očích Pelty vytvořilo podle vyšetřovatelů osobu, kterou je třeba poslouchat a ­které je třeba se zavděčit. Jak ovšem vyplývá z dokumentů souvisejících s kauzou, Pelta s Kratochvílovou nechtěli, aby Březina v ­otázce dotací získal přílišný vliv. Bavili se o tom, že je třeba vytvořit zdání, že Pelta je Březinovým „dělníkem“.

Policie, která v kauze od května obvinila již pět lidí a dvě sportovní organizace, označila za klíčové osoby na vrcholu dotační pyramidy Peltu a Kratochvílovou. Do „čtverky“, jak se sami nazývali, patřil podle kriminalistů i Karel Březina a mocný právník a předseda České unie sportu Miroslav Jansta (jeho policie obvinila před týdnem). Březinu sice detektivové na začátku května zadrželi a vyslýchali, z celé věci ale jako jediný ze zmiňovaného „čtyřlístku“ vyvázl bez obvinění.

Udržet „systém“

Když policie Peltu na začátku května zadržela a předvedla k výslechu, otázky kriminalistů směřovaly mimo jiné na úlohu Karla Březiny, o němž fotbalový boss s někdejší náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou často hovořili. Pelta detektivům vysvětloval, že Březina měl cenné zkušenosti s chodem úřadů – ty podle Pelty získal během svého dlouholetého působení na pražském magistrátu.

Pelta, který je mimo jiné obviněn z navádění ke zneužití pravomoci úřední osoby, se před policisty bránil, že na ministerstvu pracují nekompetentní úředníci. „Takhle vytržené z kontextu to vzbuzuje dojem, že se tam něco manipulovalo, ale prostě to bylo vždycky jenom politické rozhodnutí, jiné možnosti neexistují,“ uvedl. V dotacích je podle Pelty chaos a on se jen snažil vypomoci coby externí poradce.

Bývalému šéfovi českého fotbalu se nelíbilo, že o přidělení dotací konkrétním klubům nemohly rozhodovat sportovní svazy – v jeho případě jím řízená Fotbalová asociace ČR (FAČR). Podle něho bylo třeba investiční žádosti „spárovat“ s realitou – a tu znaly dle Peltova přesvědčení především sportovní svazy, přes které však dotační peníze neproudily.

Zpět ale k Březinovi. Kratochvílová na jedné ze schůzek s Peltou říká, že Březina donese svůj seznam investic. Pelta však Kratochvílové zdůrazňuje, že Březina i právník Miroslav Jansta musejí nabýt pocitu, že Pelta s Kratochvílovou jsou jejich „dělníci“. Ve skutečnosti však měla být podle Pelty situace taková, že půjde jen o zdání – skutečnými „bossy“ budou on a Kratochvílová.

Dodal však, že je důležité udržet takzvaný systém pohromadě a nenarušit jeho statiku. „Já nechci ch**t proti větru, protože samozřejmě všude jsou jasný socanský. Já samozřejmě říkám, mně to nevadí, já splním systém, ať jim něco zbude. Já jsem normálně racionální,“ pronesl Pelta a ještě dodal: „Já to beru, že je premiér, Karel (míněn Březina – pozn. red.) a já jsem jejich podržtaška.“

Terminátor Březina

Březina by s nadsázkou mohl vyučovat kurzy přežití. Kdykoliv se dostane do prekérní situace – ať už kvůli pravomocnému rozsudku, kvůli kontaktu s šéfem pražského dopravního podniku nebo nejasnostem s územním plánováním na pražském magistrátu (viz box) –, vždy se zvedne jako terminátor a vyškrábe zpět na vrchol.



Takto pevnou pozici si vybudoval hlavně na základě spojenectví s Bohuslavem Sobotkou. Pro bývalého předsedu sociální demokracie je Březina vnitrostranickou spojkou a důležitou oporou ve chvílích, kdy Sobotkovi teklo do bot. Třeba v roce 2013 po takzvaném lánském puči pomohl Sobotkovi ustát zradu několika předních sociálních demokratů v čele s Michalem Haškem.

Březina tehdy pomáhal uspořádat demonstraci na podporu svého šéfa. Ten turbulence ustál a stal se ministerským předsedou. Sobotka to svému kamarádovi a vášnivému fotbalistovi nikdy nezapomněl. Projevilo se to vždy v momentech, kdy se Březina ocitl v průšvihu.

Ačkoliv tím Březina působil nepříjemnosti i Sobotkovi, předseda na něho nikdy nezanevřel. A před rokem se Březina stal poradcem ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), do jehož kompetence spadal i sport. Právě tehdy výrazně stoupl v Peltových očích.

Aktéři celého příběhu většinou mlčí, včetně Sobotky a Březiny. LN se zeptaly i v advokátní kanceláři Petra Schopfa, jak se ke kauze staví jeho klientka Kratochvílová. „Z hlediska advokátního jsou prioritou zájmy klienta a povinnost mlčenlivosti,“ řekla LN zástupkyně kanceláře. Schopf k tomu v květnu pro Seznam.cz uvedl: „Na žádném nekalém ovlivňování rozdělování dotací se nepodílela, svoji funkci vykonávala v souladu se všemi všeobecně závaznými právními předpisy.“

Peltův advokát Bronislav Šerák se nechtěl vyjádřit. „A to i s ohledem na úniky z vyšetřovacího spisu, když přípravné řízení je neveřejné, ale novinářská obec disponuje údajnými odposlechy a dokumenty, které nemá ani obhajoba k dispozici,“ dodal.