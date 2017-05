‚Jako nacisté v koncentrácích.‘ Detaily pokusů IS na lidech odhalily dokumenty z Mosulu

Irácké speciální jednotky při osvobozování východního Mosulu na podzim dobyly i areál tamní univerzity. Na její půdě přišli osvoboditelé na detailní popisy pokusů na lidech a důkazy o tom, že testy vedly k jejich smrti.

Podle londýnského deníku The Times teroristé používali jednoduše získatelné pesticidy, z nichž chtěli vyrobit chemické zbraně. Reportéři listu to zjistili z dokumentů získaných z univerzity. Jejich pravost potvrdili i představitelé z americké a britské armády.

Podle mluvčího vojenské koalice v Iráku vedené USA Ryana Dillona jsou na místě důkazy o tom, že tam IS používal v nedávné době chemikálie, které lze jednoduše sehnat. „Víme, že IS je ochoten používat chemické zbraně. Nechceme ale, aby se v tom vylepšovali,“ uvedl Dillon. Vychází také z toho, že je od poloviny dubna v Mosulu nebo jeho okolí zdokumentováno více než 15 chemických útoků.

Zjištění britských médií přichází nedlouho poté, co vyšlo najevo, že IS oslovoval zbrojní experty z celého světa a chemický výzkum přesunul, ve strachu z jednotek postupujících na Mosul, do Sýrie. Tam pracují v chemickém skladu na břehu řeky Eufrat v Rakce, nebo poblíž ní. Z nalezených dokumentů vychází najevo, že vyrobené zbraně měly být v budoucnu používané na různé cíle na evropském kontinentu.

Smrt z jednoho gramu

The Times popisují i detaily některých pokusů, které IS prováděl asi tři roky v kuse. Jeden z mužů, kteří museli utrpení podstoupit, vydržel pouze deset dní, po které mu vědci IS podávali jídlo, které obsahovalo i síran thalný. To muži způsobilo rozsáhlé otoky mozku a žaludku. Všechny sloučeniny thallia jsou totiž toxické, síran thalný však nejvíce. Používá se k hubení hlodavců a smrtelná dávka pro dospělého člověka činí jeden gram.

Jinému muži zase přímo do žíly džihádisté injekcí píchali nikotinovou bázi, na kterou neexistuje protilátka. Během několika sekund měl upadnout do bezvědomí a během dvou hodin zemřít, informují The Times. Běžně se dá koupit v náplních do elektronických cigaret.

„Je to strašné připomenutí praktik nacistů, kteří testovali nervové plyny na lidech,“ řekl expert na chemické zbraně Hamish de Bretton-Gordon. Připomněl, jak za druhé světové války v koncentračním táboře Sachsenhausen probíhaly na vězních tisícovky experimentů s yperitem.

Podle Pentagonu se tisícovky bojovníků IS shromáždily jižně od syrské Rakky. Předpokládají, že tam se také nachází vůdce IS Abú Bakr al-Bagdádí a přesunuté chemické laboratoře. „Víme, že hodně vedoucích činitelů přesunují pryč z Rakky. Máme také podezření, že tam končí i techničtí experti,“ uvedl pro americkou stanici CNN mluvčí amerického ministerstva obrany Adrian Rankine-Galloway.