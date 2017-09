VIDEO: V novém světle i zvuku. James Harries přichází se singlem Lights

Nový singl britského zpěváka Jamese Harriese je stejně jako jeho autor značně kosmopolitní. Píseň vznikla v Berlíně, ke spolupráci si však písničkář přizval českého producenta Viliama Béreše. Nahrávka putovala také do masterovacího studia Mauslab v Dublinu. Premiéru videoklipu uvádí portál Lidovky.cz v exkluzivní premiéře.

„Jsem pořád na cestách a musím přiznat, že Berlín je velmi inspirativní město. Už delší dobu jsem však věděl, že chci něco udělat s Bérešem, kterého mohou lidé znát třeba z Baromantiky Lenky Dusilové. Pracovat na několika místech na Zemi, to je vlastně můj život v kostce,“ přiznává Harries.

Režie klipu se ujal režisér a producent Tomáš Krejčí známý také z úzké spolupráce s Markétou Irglovou. Do úvodní role obsadil herečku a tanečnici Denisu Nesvačilovou o kameru a střih se postarala Nina Ščamborová. „I když byl James zpočátku proti své přítomnosti v klipu, nakonec jsem ho přesvědčil, a bylo to krásné natáčení, na které nikdy nezapomenu. Jsem Harriesův velký fanoušek a jeho důvěry si nesmírně vážím,“ dodává ke vzniku klipu Krejčí.

Píseň Lights je předzvěstí chystaného EP, které chystá Harries fanouškům už na tento podzim na domácím labelu Tranzistor. Ještě než spatří světlo světa, zahájí zpěvák letošní podzimní turné v Belgii a Holandsku. S novým EP pak následuje německé a české turné. Pražský koncert se uskuteční 15. listopadu 2017 v experimentálním prostoru NoD.

Britský písničkář James Harries se těší v České republice značné oblibě. Se svým posledním singlem Salvation se držel dva měsíce v TOP 5 na rádiových hitparádách. Album Until the Sky Bends Down si získalo skvělé ohlasy u veřejnosti i hudebních kritiků, fanoušky si však zpěvák získal i předchozím albem, které jako první na světě natočil na mobilní telefon.

Časopis Rolling Stone ho označil za „Zlatý hlas“ a světovými médii je často přirovnáván ke jménům jako Jeff Buckley nebo Damien Rice. Kromě koncertování se Harries věnuje komponování filmové hudby (např. Lidice, Bobule, Feťáci z New Yorku...). Televizní diváci mohli Harriese zaregistrovat také v úspěšném krimi seriálu Modré stíny s úvodní písní Blue Shadows.