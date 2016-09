‚Jde trošičku vo tu moc i vo ty peníze.‘ Odposlechy zachytily Líbalovu motivaci k uplácení

Exšéf litoměřické věznice Tomáš Líbal se sice hájí, že šlo od nadsázku, odposlechy však ukazují, že vymyslel složitý korupční systém, který měl dostávat peníze z veřejných zakázek vězeňské služby.

Při snaze uplatit tehdejšího ředitele vězeňské služby Pavla Ondráška však netušil, že se s ním hraje hra, která ho nakonec dostala před soud, kde letos padl nepravomocně podmíněný trest tři roky za podplácení a nedovolené ozbrojování.

I když Ondrášek vypadal, že jde Líbalovi na ruku, spolupracoval v té době s Generální inspekcí bezpečnostních sborů a o schůzkách byl informován i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Rozhovory v restauraci a telefonické hovory pak byly bez Líbalova vědomí odposlouchávány.

Šéf vězeňské služby Pavel Ondrášek

Líbal se snažil získat zpět místo ekonomického náměstka a nabízel za to, že Ondráškovi dá jednorázově 200 tisíc a poté 100 tisíc každý měsíc.Vydírání se podle soudu však nedopustil. Server Lidovky.cz vybral pasáže z odposlechů, které ilustrují, jak komunikace Líbala s Ondráškem vypadala.

První schůzka

První schůzka mezi Líbalem a Ondráškem se odehrála 18. 6. 2015 a záznam z odposlechů je poměrně špatné kvality.

„Díky kombinaci znaleckého posudku a poslechu záznamu si lze u podstatné části nahrávky dle názoru soudu v kontextu se svědeckou výpovědí poškozeného učinit poměrně přesnou představu o tom, jakým způsobem rozhovor mezi oběma jeho aktéry probíhal a čeho se týkal,“ píše v rozsudku, který má server Lidovky.cz k dispozici předseda senátu Ondřej Kubů.



Celý záznam odposlechu má hodinu a tři čtvrtě a jedná se o nejkratší schůzku. Velká část rozhovoru byla věnována Ondráškově stěžování na negativní články v médiích a Líbal mu nabízel, že mu s tím může pomoci.

Ondrášek: „Já jsem přemýšlel viď, vo čem jsme se bavili, (...) měls úplnou pravdu s tou Českou televizí, (...) cos mně říkal, hned druhej den Česká televize udělala.“

Líbal přitaká.

Ondrášek poté Líbalovi popsal své zkušenosti s médii a svěřil se, proč tehdy kritické reportáže novinářů vnímá jako tendenční a sílící.

Líbal opět přitaká a sděluje Ondráškovi, že „gradace je schválně směřována do konce června 2015“ (blížil se termín, kdy měl ministr spravedlnosti Robert Pelikán rozhodnout o šéfovi vězeňské služby Petru Dohnalovi, poz. red). Dále Líbal doslova označil reportáže za tendenční.

Poté přebral Líbal v rozhovoru iniciativu a začal Dohnalovi vysvětlovat, jak na média a že může zajistit pozitivní reportáže. Spřízněnému novináři se prý musí dát 20 až 30 tisíc měsíčně, což si mohou dovolit jen lidé s platem vysokého funkcionáře.

Po pětačtyřiceti minutách pak Ondrášek zase navazuje na předchozí téma rozhovoru o médiích a negativních reportážích.

Ondrášek: „Já teď přemýšlím, tys právě minule říkal, že bys to ode mě nějakým způsobem tyhle moh reportáže odstínit, jo, já se prostě chci bavit jako o tom, co by se dalo dělat, a tak jo.“

Líbal: „Jak říkám, nemůžu ručit za, ten se s nim sejde, jo, ale dalo by se promluvit s jo, protože oni samozřejmě mají připravenou nebo už na tom pracuje, aby od září začala masáž toho ministra, že jo, že to udělal špatně.“

Po hodině se rozhovor přestane týkat o médií a novinářů a téma se stočí k veřejným zakázkám, které v minulosti proběhly u vězeňské služby.

Líbal: „Ty chceš dělat nějaký projekty?“

Ondrášek: Odpovídá, že pokud do toho půjde, že „ty věci budou fungovat.“

Líbal: „Na to potřebujeme celou řadu lidí, protože ve dvou to nezařídíme.“

Dále popisuje jaké je potřeba sehnat spolupracovníky a co musí zařídit, aby to vyšlo.

Ondrášek: „...na kolik pro mě by to bylo zajímavý?“

Líbal: „Od kolika by to pro něj bylo zajímavé.“

Ondrášek na Líbala tlačí a chce znát číslo. Ten však nechce být konkrétní.

Líbal: „Určitě musíš vědět, že to nemůže, že se vrátím a za třicet dní to bude fungovat, já na to potřebuju nějaký lidi.“ Odpoví vyhýbavě.

Poté padne částka za rok, ale podle soudu není z odposlechů srozumitelná. Pak Ondrášek dodá:

Ondrášek: „Pětistovce za půl roku.“

Líbal: „To druhý.“

Ondrášek se pak ujišťuje: „To znamená, že ve chvíli, kdy budeš v téhle funkci..., já vydržím rok, tak mám milion?“

Líbal přitaká.

Druhá schůzka

Druhá nahraná schůzka ze 14. 7. 2015 mezi Ondráškem a Líbalem byla nejdelší a trvala čtyři hodiny a dvacet minut. Oba muži se opět sešli v hotelové restauraci a kromě „negativní mediální kampaně“ proti Ondráškovi začal Líbal rozpracovávat plán, jak by mohl korupční systém fungovat. K němu potřeboval hodně oddaných lidí.

Líbal: „Vězeňská by neměla být nějaká perníková chaloupka, aby si tam kdejakej cizák loupil něco jo. Takže prostě pracuju pro tebe a všichni ostatní mají smůlu, pokud ty něco nepovolíš jo, já to prostě vidím takhle brutálně jo, protože výtok informací jako prase prostě jo, jedna skupina (...), třetí skupina, prostě ty (...) ani nekontroluješ jim pohyb, nevíš, co si domlouvají, a to si prostě myslím, že tady radikálně by mělo to ustat, jo. (...)

Jak to budeš mít pevně v ruce, taka samozřejmě porostou ňáký ty možnosti nebo zvyšuje se manévrovací prostor. Prostě něco nevyjde, tak máme tři jiný věci, prostě další věci můžeme dělat poctivě, abysme jako mohli všem ukazovat, jak to děláme poctivě jo, a né, že máme tři věci, že támhle dělají pět, támhle štíry jo. A pak je taky nějaká koncentrace, kdo co podepisuje (...), jakoby bych nechtěl podepisovat ňáký věci, který mi neseděj třeba jako, pokud se ňák nedomluvíme jo, protože když něco podepíšu, tak si to může vyšetřovat, kdo chce, a vůbec na nic nepřijde jo, tak jako se za celej život nikdy na nic nepřišlo, jako jo.“

Ondrášek mu dává za pravdu a upozorňuje, že mu nikdy nic nebylo prokázáno. Líbal odvětí: „Jo, znovu jenom opakuju, chce to bejt skromnej, trpělivej prostě, nebejt nenasyta jako jo.“

Dále se baví o personálním obsazení a Líbal slibuje, že „když dohoda bude“, tak mu plán přinese rozpracovaný na papíře.

Ondrášek poté deklaruje, že pokud slíbená částka 100 tisíc měsíčně platí, tak se mohou dát do přípravy.

Ondrášek: „Tak já to vezmu, abysme to, zopakuju prostě, je tři měsíce rozjezd, a pak začíná sto každej měsíc.“

Líbal: „Prostě dvacátýho prosince ti prostě přinesu, prostě dvěstě tisíc, prostě to tady prostě řeknu, tak ti je přinesu.“

Podle soudu částka nebyla pro Líbala problém, protože v té době měl na účtě volných 600 tisíc korun.

Ondrášek: „Takže teoreticky by mohly být pěkné Vánoce.“

Líbal: „Hmmm.... Teoreticky jasně. Když ustojíš řev těch nespokojených.“

Poté probíhá ujišťování Ondráška o nabízených částkách a Líbal přitaká.

Líbal: „Když se začne něco vyšetřovat, nikdo nic neví, ty s tím nemáš nic společného, ty firmy nevědí, oni nic neřeknou.“, „nikdo neví, ke komu to de. Do smrti seš stoprocentně krytej.“

Líbal pak v průběhu rozhovoru testuje jména lidí, které by chtěl vrátit na jejich pozice a vysvětluje, jak by zajistil loajalitu zaměstnanců.

Líbal: „Nebylo to, že bysme tady rejžovali ňáký peníze, jo, ale prostě někomu sem dal ňákou letenku, já sem to sám nečerpal.“

Třetí schůzka

Třetí schůzka se odehrála opět ve stejném hotelové restauraci 28. 7. 2015 a trvala dvě hodiny a dvacet minut. Na začátku zhruba půl hodiny mluvil Líbal s Ondráškem o situaci ve vězeňské službě a justici. Až pak na popud Ondráška začnou rozebírat konkrétní lidí, kteří se mají dosadit na určitá místa, aby systém fungoval.

Líbal v jedné části upozorňuje, že Ondrášek svým příchodem a změnou ve vedení rozboural starou strukturu, která se budovala 10 let a bude trvat minimálně jeden rok její obnovení.

Na konci rozhovoru Líbal prozradí i svou motivaci.

Líbal: „Jde trošičku vo tu moc i vo ty peníze.“

Významným důkazem pak kromě odposlechů ze schůzek byl list papíru A4, kde byl seznam jmen lidí, které chce Líbal využít.

Krize u vězeňské služby

Ke krizi došlo v roce 2014, kdy Pelikánova předchůdkyně Helena Válková náhle odvolala šéfa vězeňské služby Petra Dohnala. Toho později nahradil Ondrášek, který se zbavil Dohnalových náměstků a blízkých.



Dohnal však vyhrál soud, který mu dal v prosinci za pravdu a dosadil ho zpět na původní pozici. Ondráškova pozice poté zanikla.