Jediný letošní koncert skupiny Kiss v Česku. Výstřední rockeři přijeli do Brna

Kiss v Brně dosud nekoncertovali, nicméně české publikum je zná poměrně dobře. Naposledy hráli v roce 2015 v Praze, bombastická komiksová show tehdy přilákala 15 000 fanoušků.



Kapela vznikla v roce 1973 v New Yorku. V aktuální sestavě jsou vedle původních členů, baskytaristy a zpěváka Genea Simmonse a kytaristy a zpěváka Paula Stanleyho, také kytarista Tommy Thayer a bubeník Eric Singer.

Muzikanti na koncertech plivají oheň a falešnou krev, používají pyrotechniku. K největším hitům patří Detroit Rock City, I Was Made for Lovin’ You nebo Crazy, Crazy Nights.

Předkapela RavenEye spustila v 18:40, hlavní hvězdy večera vstoupily na pódium po 20. hodině.