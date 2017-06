Jičínský: Trojvládí nic pozitivního nepřinese, Sobotka neměl připustit vládní krizi

Ústavní právník a bývalý poslanec ČSSD Zdeněk Jičínský.

LN: ČSSD se pokouší zabránit pádu preferencí. Pomůže jí v tom rozdělení funkcí předsedy strany, volebního lídra a premiéra?

Mám názor, který asi momentální vedení strany nesdílí. Myslím, že premiér Bohuslav Sobotka neměl připustit vládní krizi, protože k ní nebyl důvod. Považuji za chybu, že ČSSD ve sněmovně podporovala návrhy, které dávala pravicová opozice proti Andreji Babišovi. Podle mě to byla chyba, protože vláda, kterou vede Sobotka za účasti ANO a KDU-ČSL, byla velmi úspěšná. A to jak obsahově – z hlediska plnění vládního prohlášení –, tak z pohledu voličů, jelikož poměrně dlouho, až do vládní krize, požívala vysoké důvěry občanů. Chápu, že ČSSD měla výhrady vůči Babišovi jako hlavnímu protivníkovi, ale domnívám se, že větší devízou pro volební zisk by bylo zdůrazňovat to pozitivní, co se vládě podařilo. Řešení krize, jaké sociální demokracie zvolila, se nakonec obrátilo proti ní. Její manévr veřejnost nepřijala a po skončení krize se ukázalo, že na ni nejvíce nedoplatilo ANO, ale právě ČSSD. Zároveň si však nemyslím, že je důvod k hysterii, která ve straně zavládla. Nevím, jak by jí měla pomoci současná akce s rozdělením funkcí předsedy strany, vlády a volebního lídra. Nemyslím si, že by jí měla přinést něco pozitivního.

LN: Do popředí se dostane Lubomír Zaorálek, který bude novým volebním lídrem. Je správným člověkem pro tento úkol?

Po dlouhých zkušenostech, které mám s českou politikou, vím, že osobnost je velmi významná. Ale v současné politice nejsou tak významné osobnosti, jako byl svého času Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Čili z tohoto hlediska si nemyslím, že by záměna Sobotky za Zaorálka v roli volebního lídra měla takový význam, aby zabránila ztrátě voličské podpory u veřejnosti.

LN: Jinou výraznou tvář, již by nasadila do boje, ČSSD nemá?

Zázrak vytvoření TOP 09 byl v tom, že ji podpořil Karel Schwarzenberg, který se z různých důvodů stal hvězdou politiky. Dnes je však vidět, že s jeho postupným stahováním z aktivní politiky dochází i ke ztrátě vlivu TOP 09. S tím, jaký člověk má váhu, aby ovlivnil preference, je třeba zacházet s velkou rozvahou. Z tohoto pohledu je asi nejznámější a pro veřejnost nejdůvěryhodnější osobností současné ČSSD Lubomír Zaorálek.