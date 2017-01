Jih USA zasáhly silné bouře, v Alabamě zemřeli čtyři lidé, hrozí vznik tornád

Meteorologové varovali před tornády, která mohou vznikat od Louisiany po Floridu.



Guvernér Alabamy Robert Bentley na twitteru uvedl, že prudká bouře ve městě Rehobeth zabila v jednom z domů čtyři lidi. Podle místní televize WTVY se jim stal osudným pád stromu na jejich obydlí. Federální Středisko pro předpovědi bouří (SPC) uvedlo, že mohlo jít o tornádo.

Just spoke w/ Houston Co Sheriff Donald Valenza. Confirmed 4 fatalities in one structure in Rehobeth area. Prayers for those impacted today.

Ničivé vzdušné víry jsou zatím hlášeny především z Mississippi, kde je bez proudu na 20.000 lidí. Dalších více než 10.000 obyvatel čeká na obnovení dodávky elektřiny v Texasu a Louisianě.



Good Luck tonight #Auburn. Unfortunately severe weather is keeping me from cheering you on in person. Everyone stay safe- GRB #WarEagle pic.twitter.com/UR4NzAe2PC