Turečtí vojáci zabili na severu Sýrie 18 radikálů z IS. Desítky jich zranili

Turečtí vojáci se již od prosince účastní bojů o město Al-Báb ovládané IS. Ankara do operací zapojuje dělostřelectvo, které způsobilo radikálům i zmíněné pondělní ztráty. Turecká letadla rovněž zničila čtyři blíže neupřesněné objekty IS.



Turecko vyslalo vojáky do Sýrie s tím, že pomohou bojovat proti Islámskému státu. Turci ale útočí také na Kurdy, aby jim zabránili ovládnout souvislé území podél turecké hranice.

V Sýrii již od konce roku platí příměří, které se však nevztahuje na IS ani několik dalších skupin označovaných za teroristické a dohodu o příměří nepodepsaly.