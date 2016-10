Jiří Brady pomohl v zaplňování mezer v naší historii, říká pracovnice z Židovského muzea

Lidovky.cz: Jak znáte Jířího Bradyho?



Z doby, kdy jsme dělali ve vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze - teď oddělení pro vzdělávání a kulturu.

Marie Smutná Absolventka historie, hebraistiky a pedagogiky pro učitele na FF UK a řadu vzdělávacích kurzů. V letech 2000–2007 působila jako lektorka pro otázky šoa a antisemitismu v Židovském muzeu v Praze, kde se podílela na vzniku interaktivních programů, vzdělávacích výstav, projektů a odborných publikací.

Tehdy jsme se na základě knihy s názvem Hanin kufřík rozhodli, že uděláme vzdělávací program právě inspirovaný příběhem Hany Bradyové (malá sestra Jiřího Bradyho, pozn. red.) a celého toho pátrání, kdy díky pátrání po jednom kufříku, které se uskutečňovalo v Japonsku, se podařilo dohledat osud dívky, která pocházela z Nového města na Moravě.

Zjistilo se, že její bratr přežil a že žije v Kanadě. Přes nakladatelství Portál jsme kontaktovali pana Bradyho. On pak přijel i osobně, poskytl nám řadu fotografií z rodinného archivu a vyprávěl nám ten příběh tak, jak si ho pamatoval a my jsme na základě toho vytvořili vzdělávací program pro školy. Ten program běží dál a patří pořád k nejnavštěvovanějším. Mladým a malým žákům se jeho pomocí pokoušíme zprostředkovat, jak tady fungoval život před válkou, jak vypadal život židovských spoluobyvatelů v době protektorátu a co se stalo.

Lidovky.cz: Kdo vlastně byla Hana Bradyová?

Byla to mladší sestra Jiřího Bradyho. Rodina pocházela z Nového Města na Moravě, byli zcela součástí společnosti. Když začala platit nejrůznější protižidovské nařízení, tak se jich to jako židovské rodiny citelně dotklo.

Hanin kufřík Je populární vzdělávací program, během kterého se žáci mohou seznámit s osudy několika židovských dětí a jejich rodin za druhé světové války. Koncepce programu vychází z knihy Karen Levinové Hanin kufřík. Příběh dívky, která se nevrátila. Tato knížka líčí pátrání mladé Japonky Fumiko Išioka, ředitelky Tokijského centra pro studium holocaustu, po osudech dívky Hany Bradyové, jejíž kufřík zapůjčilo paní Išioka muzeum v Osvětimi. Byť stál na počátku pouhý kufřík se jménem, podařilo se F. Išioka vypátrat, že Hana Bradyová pocházela z Nového Města na Moravě a že její bratr Jiří přežil Osvětim a od roku 1948 žije v Kanadě. Jiří Brady se stal pro Fumiko Išioka nenahraditelným zdrojem informací, poskytl jí rodinné fotografie a další vzácné dokumenty.

Oni tam měli nejrůznější vztahy, byli začlenění a oblíbení, takže se jim tamnější společnost snažila pomáhat, ale jak se šrouby utahovaly, tak to bylo čím dál tím těžší. Rodiče byli zatčeni gestapem a obě děti byly zařazeny do transportu do Terezína. Oba sourozence pak poslali do Osvětimi. Hanu Bradyovou jako malou dívku poslali do plynové komory. Jiří Brady měl jako chlapec to „štěstí“, že byl zařazen na práci a přežil.

Vzešlo z japonského Tokia. Z tamního centra pro studium holocaustu, kde působila mladá Japonka Fumio Išioka. Ta při jednom projektu chtěla shromáždit autentické předměty, které se Holokaustu týkají a z Osvětimi ji na žádost zaslali kufřík. Na něm bylo bílou barvou napsáno jméno a datum narození Hany Bradyové.

Lidovky.cz: Jak to pátrání po osudu malé Hany probíhalo a co bylo impulsem pro jeho začátek?

Fumio poté zahájila velké pátrání a podařilo se jí, Japonce, s nenahraditelnou pomocí Jiřího Bradyho vypátrat příběh, který směřoval do Československa, do Nového Města na Moravě.

Na základě tohoto pátrání napsala kanadská novinářka Karen Levin knihu, kterou nazvala Hanin kufřík. Příběh dívky, která se nevrátila. V té knize se prolíná osud nejen Hany Bradyové, ale i Jiřího Bradyho a jejich rodiny spolu s tím, jakým způsobem byl ten příběh objeven. Tuto knihu poté v roce 2003 přeložilo nakladatelství Portál.

Jiří Brady s knihou o své malé sestře

Lidovky.cz: Jak těžké je spojit konkrétního člověka a jeho příběh se zachovalým předmětem?

V muzeu v Osvětimi je celá řada takových předmětů, kufrů, bot a podobně. V nalezení příběhu za předměty ale hrozně záleží na štěstí. Dnes máme mnohem více databází, u nás se dávaly dohromady až od 90. let, takže tu byla hrozná mezera a výsledky byly hrozně torzovité.

Dnes už máme databáze, ale je řada příběhů, které se tam nenalézají. Jenom jméno a datum nestačí. Je to vlastně dodnes otázka náhody.

Lidovky.cz: Na knihu pak navázal vzdělávací program Hanin kufřík?

Příběh pátrání i osud Bradyových přišel hodně využitelný v tom, abychom mohli i menším dětem, tak od 11 let, nějakým způsobem zprostředkovat, co se dělo Židům za války.

Program jsme vystavěli tak, že děti, které přišly do Židovského muzea, dostaly - podobně jako Fumio Išioka - nějaké indicie, například fotografie, pomocí kterých měly složit příběh. A každá skupina dětí se měla dobrat ke konkrétním osudům - ty byly různé. Program dodnes funguje.

Lidovky.cz: Co říkáte na rozhodnutí Pražského hradu neudělit vyznamenání Jiřímu Bradymu?



Mně přijde, že pan Brady by si to vyznamenání rozhodně zasloužil vzhledem k tomu, jak pomohl v zaplňování mezer v české historii. Tím, jak byl nesmírně ochotný se zaplňovat do nejrůznějších vzdělávacích projektů škol. Na internetu jsou ke zhlédnutí i záznamy například besed s ním. Je to nesmírně příjemný pán, který dokáže s dnešní mladou generací komunikovat velmi přístupně. Získal čestné občanství Nového Města na Moravě, což myslím bylo výborné rozhodnutí.

Mně přijde, že když už se dospělo k rozhodnutí, že tento člověk má dostat státní vyznamenání, tak by mě zajímal důvod, proč to udělení bylo zrušené. Stejně jako asi každého, mě napadá spojení s Danielem Hermanem (Jiří Brady je strýc Daniela Hermana - pozn. red.) ale to mně přijde jako něco, co se v civilizovaném světě snad nemůže stát (smích).