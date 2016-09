,Jste připraveni riskovat americký sen?' Bono varuje před Trumpem netradičním sestřihem

Během svého víkendového vystoupení na festivalu iHeartRadio pustila irská kapela záběry z dřívějšího projevu Donalda Trumpa, v němž vyzýval černochy, aby ho volili. „Co můžete ztratit?” ptá se Trump ve videu.



Na jeho výrok reagoval Bono vlastními otázkami: „Jste připraveni riskovat? Jste připraveni riskovat své auto? Jste připraveni riskovat americký sen?” Bonovy otázky doplnila kapela dalším záběrem na Trumpa, v němž prohlašuje, že americký sen je mrtvý. To však Bono odmítl rázným: „Americký sen žije!”

Před volbou Trumpa varoval Bono také v nedávném vystoupení v talk show Charlieho Rosea, upozornil server Rollingstone.

„Nemyslím si, že Trump je republikán. Myslím, že tu stranu unesl a zároveň se snaží unést myšlenku Ameriky. Myslím, že je to větší než my a také opravdu nebezpečné. Moudří lidé by tomuto muži neměli dovolit, aby přeměnil jejich zemi v casino,” řekl Bono.