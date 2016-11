K brexitu nesmí dojít bez našeho souhlasu, říká premiérka Skotska Sturgeonová

EDINBURGH Skotsko se vloží do právního případu kolem spuštění procesu, který by měl vést k odchodu Británie z Evropské unie. Podle agentury Reuters to v úterý uvedla skotská premiérka Nicola Sturgeonová, která usiluje o setrvání v EU.

Britská vláda minulý týden uvedla, že se odvolá proti soudnímu rozhodnutí, podle kterého potřebuje k aktivaci článku 50 lisabonské smlouvy souhlas parlamentu. Britové si odchod z unie odhlasovali v červnovém referendu.

Britská premiérka: Brexit bude. Parlament ať respektuje vůli lidí „Aktivace článku 50 přímo ovlivní zájmy Skotska a zbaví Skotsko jeho práv a svobod,“ řekla Sturgeonová v úterý novinářům. „Není správné (Skotsko těchto práv zbavit) bez diskuze či jeho souhlasu,“ dodala. Ve Skotsku, které má regionální vládu a parlament, hlasovalo v červnu pro další členství v unii 62 procent voličů. Sturgeonová prohlásila, že by o aktivaci článku 50 měl kromě britského rozhodovat také skotský parlament.