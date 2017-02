Šéf NKÚ ve vedení poslance nechce. ‚Zájemců je více než je volných míst,‘ říká

Ve vedení NKÚ by jeho prezident rád viděl Janu Schenkovou a Helenu Vorbovou, které pracují jako vedoucí odborů na NKÚ. Jejich povýšení do vedení úřadu by tak bylo na první pohled přirozenou volbou. „Obě kandidátky jsou z hlediska auditu maximální profesionálky s mnohaletou praxí a vedle nesporných odborných kvalit znají také velmi dobře prostředí a pracovní procesy uvnitř úřadu. S vedením kontrol z pozice členek tak budou moci bez jakýchkoliv problémů začít okamžitě po nástupu do funkce,“ vysvětlil svůj návrh Kala.

Nejvyšší kontrolní úřad Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) představuje nezávislý orgán, jehož existenci a fungování upravuje ústava. Někdy bývá označován za čtvrtý pilíř demokracie (vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní).

NKÚ kontroluje, prověřuje a monitoruje hospodaření státu, parlamentu a dalších institucí včetně ministerstev, krajů a jiných úřadů. Jde o klíčový kontrolní orgán v zemi Nejvyšším orgánem NKÚ je sedmnáctičlenné kolegium, jehož členové jsou prakticky neodvolatelní. Momentálně v něm zasedá jen 14 členů (s poslancem Beznoskou jich je patnáct). NKÚ sídlí v Praze.

Poslední slovo ale mají poslanci, kteří budou o nominaci obou Kalových kolegyň hlasovat. Návrhy prezidenta úřadu už mají na stole, na program probíhající sněmovní schůze je však zatím nezařadili. „Kdy se bude volbou zabývat Poslanecká sněmovna, o tom žádné bližší informace v tuto chvíli nemáme,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí NKÚ Václav Kešner. Ani z webu sněmovny zatím není termín hlasování patrný.

Vzhledem k minulým schvalováním nových lidí do kolegia NKÚ si však Kala automatickou přízní poslanců jistý být nemůže. V lednu například poslance požádal, aby mu do vedení úřadu posadili dva respektované odborníky – Jana Kinšta s dlouholetou zkušeností z Evropského účetního dvora a šéfa kontrolní sekce NKÚ Stanislava Kouckého. Ani jednoho však Sněmovna do kolegia nepustila, prošel jen poslanec ODS Adolf Beznoska.

„Poslanci opovrhují odborníky,“ zlobil se v lednu šéf NKÚ

Lednové rozhodnutí poslanců prožíval prezident Kala emotivně. Na uměřeného státního úředníka sáhl pro poměrně silná tvrzení, poslance nepřímo nařkl z nátlaku. „Poslanci chtějí dostat do kolegia další poslance a odmítají, dokonce bych řekl, opovrhují odborníky, které jim navrhuji,“ řekl tehdy v rozhovoru pro Lidovky.cz. Sám přiznal, že Beznosku tehdy navrhl s ohledem na přání poslanců.

S Kinštem a Kouckým to nyní Kala už nezkouší, vzdali to prý sami. Poslanci je odmítli dokonce nadvakrát, úředníci narazili už při listopadovém zasedání sněmovny. Oba zmíněné odborníky to od dalších snah povýšit dostatečně odradilo. „Krátce po minulé volbě mi pan Kinšt a pan Koucký oznámili, že po dvou neúspěšných volbách již nemají zájem se o místo v kolegiu znovu ucházet,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Kala.

Je tedy otázkou, jak se nyní k čistě odborné nominaci poslanci postaví. Šéf NKÚ je optimistou. „V kolegiu by měli být zastoupeni i auditoři, což se v současné chvíli tak úplně neděje. Věřím, že Poslanecká sněmovna to při další volbě vezme v potaz,“ uvedl. Za své kolegyně navíc loboval. „S některými poslanci jsem jednal, snažil se jim vysvětlit svůj postup a získat podporu pro navržené kandidáty,“ dodal.

V březnu posílí vedení NKÚ poslanec Beznoska, o místo si řekl

Šéf NKÚ připustil, že někteří poslanci se před posledními nominacemi naopak snažili zlobovat jeho. Podle všeho chtěli do návrhů dostat někoho ze svých kolegů. „Zájemců je vždy více, než je volných míst, taková bývá realita,“ řekl bez dalšího Kala. Zatím posledním úspěšným adeptem na post v kolegiu NKÚ je poslanec za ODS Adolf Beznoska, který prošel hlasy svých kolegů na lednové schůzi Sněmovny.

Nastupujícím členek kolegia NKÚ je poslanec Adolf Beznoska, kolegové ho do vedení úřadu zvolili v lednu. V březnu by se měl funkce ujmout.

„Jsem profesí ekonom. Zajímají mě, jak se utrácí evropské peníze a rád bych se na tuto oblast více soustředil, pokud to bude možné. Pokud ne, tak budu plnit všechny úkoly, které mi kolegium zadá nebo na kterých se usneseme,“ sdělil ke svému budoucímu angažmá serveru Lidovky.cz Beznoska. Novým členem kolegia se stane 14. března, kdy složí slib do rukou předsedy Poslanecké Sněmovny Jana Hamáčka.

Když se před lednovým jednáním poslanců volba nových členů vedení NKÚ ve Sněmovně probírala, o nominaci se přihlásil Beznoska sám. Kala ho pak po diskusích s poslanci navrhl. „Své politické straně jsem řekl, že by mě ta práce zajímala,“ přiznal. „Je to nová etapa profesního života a doufám, že v ní budu platný,“ dodal poslanec. Nyní tak bude zajímavé sledovat, jestli vedle Beznosky usednou odbornice prosazované Kalou. Pokud je poslanci odmítnou, šéf NKÚ bude muset do 40 dní přijít s novými jmény.