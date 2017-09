Kam vyrazit na Dnech NATO? Využijte interaktivního průvodce po výstavní ploše

Největší „festival“ vojenské techniky v Česku hostí ode dneška Ostrava. V rámci Dnů NATO se mimo jiné představí americké strategické bombardéry B-1B Lancer a B-52H Stratofortress či akrobaté saúdskoarabského letectva.

Server Lidovky.cz připravil pro návštěvníky akce interaktivního průvodce po ploše mošnovského letiště. Lidé jej najdou na adrese www.lidovky.cz/dnynato a je určen pro použití v mobilních telefonech.



„Snažili jsme se, aby se průvodce načítal co nejrychleji a kladl co nejmenší nároky na objem přenesených dat,“ říká produktový manažer serveru Lidovky.cz Marcel Šulek. To by mělo vyhovovat uživatelům pohybujícím se po ploše letiště.

Co interaktivní průvodce umí? Ukazuje formou plánku rozmístění nejatraktivnějších exponátů na letištní ploše. Když si uživatel klikne na značku na mapě, otevře se mu okno s vystavovaným strojem. To obsahuje fotografii a zajímavé technické detaily.

Průvodce navíc dokáže znázornit polohu uživatele na výstavní ploše a hlavně dokáže spočítat, jaká vzdálenost jej dělí od vybraného exponátu.

Dny NATO v Ostravě se na Letišti Leoše Janáčka uskuteční v sobotu 16. a v neděli 17. září. Účast dosud potvrdilo 17 zemí a ­NATO. Vstup na akci je zdarma.