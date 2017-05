KAMBERSKÝ: Cosi tu zapáchá. Parkanová je už 1763 dní sprostá podezřelá

Ten příběh zavání od samého začátku – a je vysoce pravděpodobné, že kdyby o dva měsíce dříve policie nezadržela Davida Ratha s proslulou krabicí od vína v ruce, poslanci by paní Parkanovou ke stíhání nevydali.

Celé obvinění stálo mimo jiné na tom, že firma American Appraisal, s. r. o., vypracovala pro policii posudek, jenž vyčíslil škodu při nákupu letadel CASA na přesných 871 milionů korun – aniž by tato firma kdykoli oceňovala letecké nákupy, aniž by kdykoli oceňovala avioniku, aniž by kdykoli oceňovala zbrojní zakázky, a zejména aniž by mohla znát vybavení letadel u spřátelených armád (cenu spojenci posléze vyšetřovatelům sdělili, ale to klíčové pro cenu, tedy jejich vybavení, nikoli).

Důkazní situace je natolik složitá, že i Lenka Bradáčová dlouho váhala, zda případ tlačit k soudu, a loni dokonce soudkyně žalobu shodila ze stolu slovy „neobsahuje fakta, ale domněnky“.



Aby bylo jasno: nikdo netvrdí, že nákup letadel CASA byl zcela košer, že je armáda nutně potřebovala či že za ně měla utratit zrovna tyto peníze. Fakt, že náčelník generálního štábu Vlastimil Picek psal nesouhlasné stanovisko a ministr financí Miroslav Kalousek po obvinění Parkanové řval na vyšetřovatele, naznačuje, že kauza zavání z obou stran. Ale k odsouzení člověka potřebujeme jasný trestný čin. Nikoli přesvědčení, že tu cosi zapáchá.