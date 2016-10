KAMBERSKÝ: Konečně přebytkový rozpočet. Příští rok ukáže, zda jdou finance správnou cestou

Vyráží zbraně z rukou nám, kteří už dva roky opakovaně píšeme „při takovémto růstu musí být rozpočet v přebytku, abychom měli polštář pro hubené roky“.

Ta dobrá čísla lze samozřejmě kritizovat slovy „selhání ministerstva: při plánování rozpočtu se seklo o sto miliard“, ale to je krapet laciné. Tedy ne že by záměrné podsazování příjmů nebyl obecný problém přípravy všech našich rozpočtů, ale je to problém jaksi nižšího řádu.

Úspěch má vždycky hodně otců, což v tomto případě platí dvojnásob. V prvé řadě nelze přehlédnout zásluhy kabinetu Petra Nečase, v němž finance řídil Miroslav Kalousek. To oni za krize provedli zásadní změny ve výdajích, to oni zvedli daně, a tudíž i příjmy. Lepší výběr je i důsledkem kontrolního hlášení DPH – projektu, jenž se také začal připravovat ještě před příchodem kabinetu Bohuslava Sobotky, ale který on protlačil. Právě kontrolní hlášení má pro omezení podvodů mnohem větší význam než tolik propírané EET.

Přebytek má ještě jeden zásadní důsledek: jak socialisté, tak lidovci slibovali zvýšení daní. A to jak u daně z příjmu občanů, tak firem. Měli i rozsáhlý plán výdajů, na jejichž financování se měla podílet sektorová daň. Je Babišovou zásluhou, že tato levicově populistická vláda nezvedla daň z příjmů, a je zásluhou robustního výběru daní, že vláda neuvalí sektorovou daň na banky, jak hrozila v programovém prohlášení.

A teď trochu skepse. Vzpomínáte na paroubkovskou bouři volebních dárečků letos na jaře, v létě a na podzim přímo před krajskými volbami? Nasypáno dostali všichni voliči, kteří jsou na státu závislí: lékaři, sestry, úředníci, hasiči, policisté, penzisté... Andrej Babiš rozhazování miliard z vrtulníku nijak neodporoval, naopak je vydával za svou zásluhu. Co se bude dít příští rok, raději nedomýšlet...