KAMBERSKÝ: Poražení a poražení. Premiéra Sobotku chválí voliči konkurence

Průzkumy nálad jsou zatrolená věc: každý jim rozumí, aniž by se koukal do střev. Srovnáváme preference jedné agentury s volebním modelem agentury jiné; někdy ignorujeme, jindy amplifikujeme statistickou chybu; obvykle všichni přehlížíme čas sběru dat. I tady buďme zdrženliví: solidní agentura se ptala respondentů v období od 9. do 29. května, tedy částečně v průběhu vládní krize, kdy se situace a nálady měnily každým dnem.

Výsledek se rychlostí pádu ČSSD liší od modelu dalších agentur. Ale jinak všechny referovaly o propadu ČSSD, vzestupu ODS a lehounké ztrátě až stagnaci ANO. Klíčová zvěst všech průzkumů je však jasná: velký propad Lidového domu.



Není se co divit: Bohuslav Sobotka přestal být pro své voliče srozumitelný. Málokdo z nich chápal, proč Babiše podržel u Čapího hnízda, které mohl snadno označit za nechutný pokus o podvod, a proč jej odvrhl kvůli korunovým dluhopisům. Premiéra vysoce oceňují voliči TOP09 a ODS, ti mu coby reprezentanti hlavních oponentů Andreje Babiše fandí ze všech sil: jenže za jejich přízeň si volební výsledek nekoupí.

Čísla jsou svým způsobem zdrcující i pro pana Babiše. Členové hnutí zpohodlní s pocitem „je vymalováno“, a ještě více může tak obrovská dominance změnit choutky voličů. Česko nemá rádo příliš velké hráče, fandí malým a utlačovaným. Zatím ve všech parlamentních volbách dostal favorit méně, než mu předpovídaly průzkumy.