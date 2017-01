KAMBERSKÝ: Ruce sekat. Zvyšování trestů, jak krásné to heslo!

Ministr vnitra Milan Chovanec to s nejvyšší pravděpodobností samozřejmě nemyslí vážně. Jen čte průzkumy, sleduje pana prezidenta a říká, co lidé chtějí slyšet. Národ chce bezpečí, národ chce nízkou kriminalitu, a tak mu „zlý muž“ z vnitra nabízí vyšší tresty. Věří, že lidé věří, že vyšší tresty znamenají vyšší bezpečí. Houbeles.



Je to do značné míry marné, vysvětlovat či argumentovat. Heslo jako „vyšší tresty“ se vyslovuje kvůli titulkům na webech, nikoli kvůli komentářům. Ale přesto to zkusme. Apoužijeme na pana Chovance jeho vlastní zbraně – data z jeho úřadu. Podle v úterý zveřejněných údajů Policejního prezidia kriminalita klesá už třetí rok za sebou. A to významně. Nejen že za poslední rok o více než deset procent, ale za tři roky ubyla celá třetina trestných činů! Proto budeme zvyšovat tresty?



Někteří přátelé z Lidového domu chtějí zvyšovat tresty za vraždy, přičemž jejich počet nejenže klesá, ale objasněnost je za posledních pět let neuvěřitelných devadesát sedm procent! Penologie mnohokrát dokázala, že výše trestusmírou kriminality nesouvisí, ostatně to by na územích Islámského státu musel být ráj na zemi. Jasná korelace je jen s vysokou pravděpodobností zjištění a potrestání, což se právě české policii relativně velmi daří. O neuvěřitelné statistice u vražd jsme již mluvili, ale u všech násilných činů je objasněnost více než čtyři pětiny. (Policie selhává jen u krádeží, na jejichž vyšetřování často prakticky rezignuje).



Shrnuto: kriminalita klesá, drtivá většina pachatelů neujde trestu, věznice jsou přeplněné (loni v prosinci na 109 procent) a vy, drazí přátelé, chcete zvyšovat tresty?