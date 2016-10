LN: Co na fenomén vynášení informací ze spisů prostřednictvím zaplacených policistů říkáte?

Víte, zažila jsem v životě situace, například když jsem působila ve funkci nejvyšší státní zástupkyně, že se leckdo ve prospěch někoho snažil zákon ohnout takzvaně o kandelábr. Setkali jsme se s tím v kauze Čunek, abych uvedla příklad. Že by si ale někdo dovolil účelově kriminalizovat nevinného člověka, to jsem ještě nezažila.

LN: V čem přesně tkví zlo daného případu?

Když se někdo někomu snaží vyrobit 5. odstavec podvodu se sazbou od pěti let nahoru, jde o skandál a otřesnou věc z oblasti science fiction. Takovými případy se čím dál víc vzdalujeme onomu kýženému právnímu státu, o kterém tady každý doširoka hovoří. Pokud by takto stát postupoval nadále i v jiných případech, ocitneme se zanedlouho takzvaně na Balkáně.

LN: Teď máte na mysli konkrétně případ výroby kompromitujících materiálů na advokáta Karla Muzikáře ve sporu mezi Českými drahami a společností Škoda Transportation?

Ano, kauza totiž může vyvolat mezinárodní problém. Karel Muzikář vede americkou kancelář Weil, Gotshal & Manges. Jde tedy o americkou investici. Je zřejmé, že si budou tuto společnost v Praze chránit. Šlo o pokus skandalizovat a kriminalizovat kancelář jenom proto, aby se něco zakrylo – stejně to jednou vyplave na povrch. Je jen otázkou času, kdy přijde z USA odezva. Američané si, jak známo, své zájmy v zahraničí chrání.

LN: Kolem kauzy Beretta panuje zvláštní ticho. Kdo je za případ politicky zodpovědný?

V rámci státního zastupitelství nemusel o krocích obviněné žalobkyně Dagmar Máchové nikdo vědět. Navíc nemám informace, že by se paní Máchová podílela na přípravě účelových materiálů jako v případu pana Muzikáře. Bavíme-li se o kauze kolem Muzikáře, jde hlavně o roli důstojníka Holuba a soukromého detektiva Gáboríka. Na Západě by takový exces stál hlavu policejního prezidenta. Ministr vnitra Milan Chovanec by měl v policii udělat pořádek a případem se zabývat.

LN: Zažehl případ Beretta plamen pod nedávnou kontroverzní policejní reorganizací?

Dříve jsem si to nemyslela, dnes už ano. Viděla jsem a zažila hodně lumpáren, zažila jsem tlaky v době případu katarského prince. Případ Beretta a konkrétně příběh advokáta Muzikáře mi přijde ale opravdu jako velký skandál.

LN: Může vyšetřování Beretty zasáhnout do miliardového sporu mezi drahami a Škodovkou?

Arbitráž nebyla normální. Myslím, že kancelář Weil se snažila bránit zájem Českých drah. Aby se za chvíli právníci hájící národní zájem obávali, že když zkříží jízdní dráhu nějakým lumpárnám, budou kriminalizováni...