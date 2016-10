Kauza Beretta: justiční chobotnice v roce 2016. Systém na vynášení informací a výrobu ‚kompra‘

Postupně začalo prosakovat, o jak vážný případ jde. Podle vyšetřovatelů totiž ve zmíněné skupině osob existoval systém na vynášení informací z trestních spisů a výrobu kompromitujících materiálů. Pracují rovněž s podezřením, že ve hře byly peníze.

„Bakšiš“ pro policisty

Systém podle informací, které ke kauze nashromáždily LN, fungoval tak, že Gáborík pro klienty své společnosti GSM H získával choulostivé údaje z databází. S žádostí o informace se obracel na detektiva Holuba a žalobkyni Máchovou. Podle detektivů za získané materiály Gáborík platil.

„Ve funkci nejvyšší státní zástupkyně jsem zažila, že se leckdo ve prospěch někoho snažil zákon ohnout takzvaně o kandelábr. Setkali jsme se s tím v kauze Čunek, abych uvedla příklad. Že by si ale někdo dovolil účelově kriminalizovat nevinného člověka, to jsem ještě nezažila,“ řekla LN Benešová, jež v kauze Beretta zastupuje známého pražského právníka Karla Muzikáře. Právě Muzikář se totiž podle policie stal obětí dua Gáborík–Holub. Ti na něj, jak už dříve popsaly LN, připravili kompromitující materiál.

Profesní selhání detektiva Holuba popsali vyšetřovatelé takto: „Radek Holub jako jeden z vedoucích příslušníků útvaru, který se zabývá odhalováním korupce a finanční kriminality, předával Igoru Gáboríkovi, osobě působící mimo orgány činné v trestním řízení, veškeré informace z probíhajících trestních řízení.“ Gáborík je dle policie využíval ve své praxi soukromého detektiva. Holub podle detektivů přitom věděl, že si Gáborík od klientů za informace účtuje peníze. „Tyto finanční částky dále používá k platbám za poskytnuté informace příslušníkům Policie ČR či za ně formou protislužby platí úhrady v restauračních zařízeních jako v případě plukovníka Holuba,“ uvedli vyšetřovatelé. Vynášením informací navíc Holub mohl mařit vyšetřování složitých kauz na samotném počátku trestního řízení.

Zpronevěra ideálu

U žalobkyně Máchové, která byla v Berettě obviněna kvůli vynášení informací z justičních databází, vyšetřovatelé konstatovali, že se zpronevěřila ideálu státního zástupce, který má dbát na zákonnost v přípravném řízení. „V rozporu se zákonem o státním zastupitelství a trestním řádem, zejména v rozporu s účelem trestního řízení, předávala Igoru Gáboríkovi informace z probíhajících trestních řízení ve prospěch jeho samotného či jemu spřízněných osob s vědomím, že Igor Gáborík za předání těchto informací dalším subjektům získává finanční částky coby platby za provedené služby.“

Máchovou proto viní ze zneužití pravomoci úřední osoby a z přijetí úplatku. Holuba viní policie rovněž ze zneužití pravomoci, a navíc z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči dat. Gáborík je stíhán za navádění ke zneužití pravomoci a podplácení.

Právní zástupci obviněných Vlastimil Rampula (Holub), Roman Lamka (Gáborík) a Vít Široký (Máchová) dlouhodobě nechtějí dotazy LN k obvinění svých klientů komentovat.

Zastrašování či likvidace?

Jak zaznělo v úvodu, v rámci vyšetřování detektivové odhalili, že Gáborík s Holubem připravili kompromitující materiál na právníka Muzikáře z americké kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Muzikář zastupuje České dráhy ve sporu se společností Škoda Transportation o platbu za zpožděnou dodávku lokomotiv.

Muzikář je přesvědčen, že „kompro“ mělo poškodit značku jeho kanceláře a snížit její důvěryhodnost na trhu. „Současně může jít o to, někoho zastrašit, aby nekonal, co třeba dobře koná, nebo naopak, aby byl povolný činit věci ze strachu, že jinak utrpí nějakou škodu. Motivem tak mohlo být mít v ruce papír, se kterým se pokusí vydírat,“ řekl LN Muzikář a dodal: „Samozřejmě je také možné, že v tomto případě nemuselo jít jen o pokus mě diskreditovat či vydírat, ale přímo kriminalizovat a pokusit se ovlivněním policejního šetření dospět do stadia, kdy bych mohl být reálně z něčeho obviněn.“

České dráhy arbitráž se Škodovkou loni prohrály a výrobci lokomotiv musely zaplatit 1,1 mi liardy korun. Muzikářova kancelář Weil v lednu arbitráž zpochybnila a podala trestní oznámení proti dvěma rozhodcům – Jakubu Chytilovi a Milanu Polákovi. Vedle toho probíhá řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, u kterého právníci drah požadují kvůli údajné podjatosti vyloučení rozhodce Poláka ze sporu.

„Někdo mohl mít obavu, že v současných sporech, a jedním z nich je i arbitráž pro dráhy o pozdě dodané lokomotivy, budeme úspěšní a vyhrajeme. Takže mohl být zájem nás z nějakého sporu dostat pryč a tím snížit šanci našeho klienta na vítězství. Když někdo rozšíří, že jste podezřelý z nějaké kriminální činnosti, a přiloží k tomu papír od policie, jenž vypadá jako pravý, kdopak si vás asi nechá jako právníky?“ míní vlivný právník Muzikář, který měl v minulosti blízko k pražské radnici Pavla Béma a jehož kancelář na sebe upozornila například zastupováním japonské banky Nomura ve sporech s ČSOB.