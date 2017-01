Kauza Rath II nemusí stát dlouho, žalobci ji mohou vrátit k soudu

Kauzu má na starost Vrchní státní zastupitelství v Praze, obžalobu podával státní zástupce Jiří Pražák. Podle pokynu pražského krajského soudu má nyní zajistit její došetření, ale spis se zpátky k policii dostat vůbec nemusí. Žalobce totiž může podat proti rozhodnutí soudu stížnost. Pokud s ní uspěje, Krajský soud v Praze bude muset druhou větev případ Davida Ratha bez dalšího projednat.

„V této chvíli, kdy nám rozhodnutí doručeno nebylo a my neznáme důvody postupu soudu, nemůžeme nic komentovat,“ sdělila serveru Lidovky.cz pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Potvrdila ale, že stížnost podat lze. Krajský soud o vrácení kauzy do rukou policie rozhodl v pondělí. Na odůvodnění si musí žalobci počkat, soud má na jeho vypracování 20 dní. Lhůta se však dá prodlužovat.

Už jednou Vrchní státní zastupitelství v Praze uspělo v jiné kauze, když dostalo spis zpátky s pokynem nechat případ dodělat policií. Jde přitom o čerstvý příklad. Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl došetřit údajně předražený nákup letadel CASA, v němž figuruje jako obžalovaná bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová. Městský soud v Praze však před dvěma týdny vyhověl stížnosti dozorujícího žalobce, nic se tak došetřovat nebude a mělo by co nejdřív začít líčení.

„Senát Městského soudu v Praze všechny požadavky Obvodního soudu pro Prahu 6 na došetření věci označil za nedůvodné, a ‚se zřetelem k povážlivosti dosavadního postupu řízení před soudem prvního stupně‘ dodal, že na soudu prvního stupně nyní bude, ‚aby postup směřoval bez dalších nedůvodných průtahů a procesních peripetií ke konečnému rozhodnutí,‘ “ uvedl šéf odboru zvlášť závažné hospodářské trestné činnosti Marek Bodlák.

O osudu kauzy Rath může rozhodnout Vrchní soud v Praze. Opět

Kauza Rath II Obžalobě čelí vedle Davida Ratha Kateřina Pancová, její muž Petr Kott, ředitel středočeské záchranky Martin Houdek, bývalý člen představenstva Metrostavu Pavel Pilát či jeho někdejší kolega z firmy Jiří Anděl. Státní zástupce obžaloval i samotný Metrostav, spolu s ní i dalších sedm společností včetně Konstruktiva Branko nebo JIPE.

Manipulovat se mělo se zakázkami na rekonstrukci bloku C2 v Nemocnici Kladno, opravu Pavilonu O nemocnice v Kolíně, vybudování parkoviště a pavilonu Palackého v mladoboleslavském špitálu a tendrem na dodání 48 sanitek pro středočeskou záchranku.

Případná stížnost v druhé větvi kauzy kolem Davida Ratha by skončila na stole Vrchního soudu v Praze. Tamější soudci už přitom do osudu exhejtmana jednou razantně zasáhli. Soudce Pavel Zelenka totiž zrušil odsuzující verdikt v případu sedmi milionů korun v krabici od vína, jež měl bývalý hejtman a někdejší poslanec inkasovat jako provizi za manipulaci se zakázkami v čele s tendrem na rekonstrukci zámku Buštěhrad. Vrchní soud opřel svůj výrok o to, že odposlechy byly v kauze nařízené nezákonně.

Zda odposlechy hrají roli i ve vrácení aktuální části případu, se lze jen domnívat. Není to však vyloučené, protože na okolnosti nařízení odposlechů si stěžovali právní zástupci několika obžalovaných. „Byly tam i námitky týkající se odposlechů a jejich povolení,“ potvrdil serveru Lidovky.cz známý advokát Tomáš Sokol, který zastupuje bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou a jejího muže Petra Kotta.

Ve hře je i to, že soud chce nechat tendry v nemocnicích došetřit kvůli novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Podle ní se mohou firmy vyvinit, pokud se o to budou dostatečně snažit. V praxi to znamená, že takové společnosti by přitom stačilo jen přijmout formální pravidla proti nelegálnímu jednání. Novela sice platí až od 1. prosince loňského roku, kdy měl soud obžalobu dávno na stole, ale při její přípravě kritici upozorňovali, že může ovlivnit vyšetřování živých kauz.

Žalobci před novelou zákona varovali, Metrostav chtěl změnit soud

„Velmi pravděpodobně povede k zastavení podstatné většiny všech dosud neskončených trestních stíhání právnických osob,“ varoval v prosinci 2015 šéf Unie státních zástupců Zdeněk Matula. Zda tedy na jeho slova nyní dojde, se ukáže, až pražský krajský soud odůvodní svůj verdikt. Zmíněnou pasáž do novely vpravili poslankyně Marie Benešová a dnešní ministr pro lidská práva Jan Chvojka.

Server Lidovky.cz se snažil v souvislosti s novým vývojem v kauze získat reakci samotného Ratha, ale přes opakovanou snahu se mu to nepodařilo. Exhejtman nebral telefon, ani nereagoval na zaslanou SMS. Vedle něj je mezi mezi obžalovanými z řad firem hlavní aktérem firma Metrostav, která získala jednu z údajně cinklých zakázek. Za 118 milionů korun zrekonstruovala Pavilon O nemocnice v Kolíně.

Server Lidovky.cz zjistil, že v případu už jednou mohlo dojít k zásadní změně. Právě Metrostav žádal, aby se obžalobou zabýval jiný než pražský krajský soud. Příslušný trestní senát je prý podjatý. „Zjevné porušení práva na spravedlivý proces, neboť shledává porušení práva na zákonného soudce, když má za to, že jí není poskytována ochrana před účelovým obsazením soudu,“ citoval pro Lidovky.cz argumenty firmy Jan Fořt, mluvčí Vrchního soudu v Praze, jenž podnět Metrostavu loni v říjnu zamítl.

Obžalovaní si při přípravě tendrů ve středočeských nemocnicích měli říci na úplatcích o 66,4 milionu korun, 3,4 milionu si pak údajně rozdělili. Podle žalobců se manipulovalo se zakázkami na výstavbu či rekonstrukci pavilonů špitálů v Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně a při dodávce několika desítek sanitek pro středočeskou záchranku. Skupinou se line obžaloba z poškození finančních zájmů Evropské unie, pletichy při zadání veřejné zakázky, podplácení či přijetí úplatku. Obžalovaným hrozí až 12 let vězení.