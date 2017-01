Každá policejní reforma znamená rozpad fungujících týmů, říká soudkyně

Změny uvnitř policie za posledních 15 let soudkyně označila za jednu z možných příčin, proč se v kauze nepodařilo najít téměř nic z 1,8 miliardy korun, které při obchodech zmizely.



Soudkyně při zdůvodnění rozsudku ve složité kauze zkritizovala práci policie ve dvou momentech. V prvním případě šlo o to, že se soud musel zabývat poměrně důležitými důkazy, které mu předložil obžalovaný Jan Vrbenský, ačkoliv to mohla udělat policie při přípravném řízení. Byly to stovky listin. „Skutečně není standard, aby důkazy, které doplní někdo z obžalovaných až ve stadiu před soudem, zabraly několik dalších svazků,“ podotkla Křikavová.

Soudkyně se také podivila nad tím, že policie nenašla nic z téměř dvoumiliardové škody, která vznikla. Zmínila například, že nepodnikla žádné kroky, které by se týkaly zajištění finančních prostředků na účtech hlavních obžalovaných Marcely Stavjaníkové, Josefa Stavjaníka a Josefa Pospíšila, kteří dostali tresty od pěti do deseti let vězení. Orgány činné v trestním řízení byly podle soudkyně laxní nebo selhaly i v tom, že by prozkoumaly převody majetků uvnitř rodin těchto obžalovaných nebo uvnitř rozsáhlé sítě firem, které se fiktivního byznysu účastnily.

Jednou z příčin selhání podle Křikavové může být personální a odborné obsazení některých policejních složek a týmů, které uvnitř nich jsou, nebo naopak chybějí. „Jaká zvěrstva byla za posledních zhruba 15 let napáchána v rámci různých pofiderních reorganizací. Každá reorganizace znamená rozpad fungujících týmů, které se budují několik let. Vznikají týmy odborníků, kteří vědí, co přesně mají udělat, nemusejí spekulovat a radit se, dělají spoustu věcí automaticky a jsou schopni dělat špičkovou odbornou práci,“ uvedla soudkyně.

Podle Křikavové má každá reorganizace za posledních 15 let dopad do této oblasti. „Někteří lidé u policie zůstali, ale byli přeřazeni jinam. Některým se rozpadly týmy a bylo potřeba s jedním odborníkem začít budovat společenství odborníků, aby bylo možné ty složité případy řešit. V některých případech mimořádně kvalitní a špičkoví odborníci ukončili činnost u policie a vesměs působí v nějakých soukromých společnostech, které si dokážou cenit jejich kvalit a zkušeností z doby, kdy působili u policejního sboru,“ řekla Křikavová.

Chyby tak podle soudkyně mohly vzniknout neschopností a omezenou profesionalitou policistů, protože je kvůli různým reformám pouze omezený čas na vznik špičkových týmů pro rozplétání složitých případů. Nebo je podle soudkyně také možnost, že špičkových týmů nebyl či není dostatek.

Případem obřích fiktivních obchodů z let 2007 a 2010 se zabývala pražská kriminálka. Netýká se tak poslední policejní reformy z loňského roku, při které se sloučil protikorupční a protimafiánský útvar do jedné jednotky. Tato reforma vyvolala roztržku na politické scéně a stala se terčem kritiky státních zástupců.